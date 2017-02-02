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9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

03.02.2017 13:12 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю забавные картинки, раскрывающие тайны прекрасных дам, пытающихся выжить зимой! Узнали себя или свою вторую половинку?

Греют свои ледяные ноги об тепленького парня

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

Наслаждаются, трогая свои небритые ноги

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

Греют руки, засунув их себе под одежду

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

Носят одну и ту же пару колготок, не снимая их несколько дней

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

Обдирают обветренную кожу с губ

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

Не бреются месяцами

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

Делятся гигиенической помадой со своим парнем

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

Сушат горячим феном всё, буквально ВСЁ!

9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время

 
 
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Девушки — существа нежные, и зимой им особенно хочется тепла и заботы. Но для их получения иногда приходится идти на такие обескураживающие действия, что...

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