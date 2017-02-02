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9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время
03.02.2017 13:12 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю забавные картинки, раскрывающие тайны прекрасных дам, пытающихся выжить зимой! Узнали себя или свою вторую половинку?
Греют свои ледяные ноги об тепленького парня
Наслаждаются, трогая свои небритые ноги
Греют руки, засунув их себе под одежду
Носят одну и ту же пару колготок, не снимая их несколько дней
Обдирают обветренную кожу с губ
Не бреются месяцами
Делятся гигиенической помадой со своим парнем
Сушат горячим феном всё, буквально ВСЁ!
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Девушки — существа нежные, и зимой им особенно хочется тепла и заботы. Но для их получения иногда приходится идти на такие обескураживающие действия, что...
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