Но самый лучший способ развеселиться — это прочитать свежие и уморительные шуточки и анекдоты на Фактруме!





Звонок из офиса в Москве в Новосибирск:

— Пожалуйста, через два часа перешлите такой-то файл по электронной почте.

— А через два часа — это по вашему или по нашему времени?