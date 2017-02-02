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Топ-10 анекдотов недели, заслуживающих вашего внимания

03.02.2017 13:44 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Но самый лучший способ развеселиться — это прочитать свежие и уморительные шуточки и анекдоты на Фактруме!

Топ-10 анекдотов недели, заслуживающих вашего внимания

Звонок из офиса в Москве в Новосибирск:
— Пожалуйста, через два часа перешлите такой-то файл по электронной почте.
— А через два часа — это по вашему или по нашему времени?

 
 
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Не знаете, чем заняться и как поднять себе настроение? Тогда сходите на прогулку, встретьтесь с друзьями или останьтесь дома и просто расслабьтесь.

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