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Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

03.02.2017 13:43 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум решил выяснить, чем сейчас занимается Тилан Блодно и как она справляется со своей работой и славой.

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

Родителями Тилан являются актриса Вероника Лубри и футболист Патрик Блондо. Эта пара невероятно красива, поэтому неудивительно, что и их дочь отличается правильными чертами лица и хорошей фигурой.

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

В 2005 году родители отвели свою дочку в модельное агенство, и в возрасте 4 лёт она уже участвовала в показе Жана Поля Готье!

С возрастом Тилан становилась только красивее. А многие её поклонники задавались вопросом: не тяжело ли девочке работать в стрессовых условиях сурового мира моды?

В 10 лет Тилан Блондо снялась в скандальной фотосессии для журнала «Vogue». Девочка появилась на обложке в провокационном наряде, больше подходящем для взрослой дамы, и с полным вечерним макияжем. Тогда многие посчитали, что не стоит превращать детей во взрослых, навязывая им неправильное представление о красоте.

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

Но мама Тилан отреагировала на такие заявление довольно спокойно. Она сказала, что Тилан была и остаётся обычным ребёнком, а образ на фотосессии — это лишь образ и ничего больше!

В 2014 году лицо Тилан появилось на постерах агентства «IMG Models», а год спустя девушка сыграла главную роль во французском фильме «Белль и Себастьян: приключения продолжаются».

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

В прошлом году юная модель была звездой на Неделе моды в Париже. И на вопрос журналистов о том, что она будет делать после показов, Тилан сказала: «Поеду домой, отдохну и вернусь в школу».

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

Несмотря на соблазны модельного бизнеса, скандалы и споры вокруг её персоны, Тилан Блондо остаётся на редкость здравомыслящей девушкой, которая просто наслаждается своей любимой работой и ведёт исключительно правильный образ жизни!

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя

 
 
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Кто сказал, что маленькие дети не могут работать? Вот, например, Тилан Блондо с четырёх лет сама зарабатывает деньги, снимаясь в рекламе и вышагивая по подиуму! 5...

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