А Фактрум решил выяснить, чем сейчас занимается Тилан Блодно и как она справляется со своей работой и славой.





Родителями Тилан являются актриса Вероника Лубри и футболист Патрик Блондо. Эта пара невероятно красива, поэтому неудивительно, что и их дочь отличается правильными чертами лица и хорошей фигурой.





В 2005 году родители отвели свою дочку в модельное агенство, и в возрасте 4 лёт она уже участвовала в показе Жана Поля Готье!

С возрастом Тилан становилась только красивее. А многие её поклонники задавались вопросом: не тяжело ли девочке работать в стрессовых условиях сурового мира моды?

В 10 лет Тилан Блондо снялась в скандальной фотосессии для журнала «Vogue». Девочка появилась на обложке в провокационном наряде, больше подходящем для взрослой дамы, и с полным вечерним макияжем. Тогда многие посчитали, что не стоит превращать детей во взрослых, навязывая им неправильное представление о красоте.





Но мама Тилан отреагировала на такие заявление довольно спокойно. Она сказала, что Тилан была и остаётся обычным ребёнком, а образ на фотосессии — это лишь образ и ничего больше!

В 2014 году лицо Тилан появилось на постерах агентства «IMG Models», а год спустя девушка сыграла главную роль во французском фильме «Белль и Себастьян: приключения продолжаются».





В прошлом году юная модель была звездой на Неделе моды в Париже. И на вопрос журналистов о том, что она будет делать после показов, Тилан сказала: «Поеду домой, отдохну и вернусь в школу».





Несмотря на соблазны модельного бизнеса, скандалы и споры вокруг её персоны, Тилан Блондо остаётся на редкость здравомыслящей девушкой, которая просто наслаждается своей любимой работой и ведёт исключительно правильный образ жизни!















