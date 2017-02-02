Фактрум рассказывает уморительную историю про девочку, воспитанием которой занялся… кот!





Привезли мы прошлым летом свою двухлетнюю дочь Настю к свекрови на дачу. Каждый день та звонила и докладывала нам, как там Настенька. И вот спустя неделю в воскресенье звонок:

— Настенька, кажется, заболела!

Мы в шоке, бегом собираем вещи, чтобы ехать в деревню. Буквально на пороге нас останавливает звонок от бабушки:

— С Настей всё в порядке, но вот своего кота выбросили бы вы нафиг!

В ходе долгого разговора выяснилось, что Настенька всю неделю у бабушки не ходила в туалет по большому. Свекровь встревожилась, но решила нас не беспокоить и справиться своими силами. Не вышло, поэтому она в панике и позвонила нам в воскресенье.

Но оказалось, что дочь всё-таки какала. В песочницу… И аккуратно закапывала… Дядя Барсик плохому не научит!