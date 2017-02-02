Фактрум предлагает читателю забавные анекдоты, которые помогут вам стать своим в любой компании!





Дед в автобусе обращается к молодому пассажиру:

— Сынок, как тебе не стыдно, уступи место вон той бабушке!

— Это моя тёща.

— Так отдай ей мешок с картошкой, не держи его на коленях, тебе же неудобно!