|
Десятка отменных анекдотов, поднимающая настроение
03.02.2017 14:18 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю забавные анекдоты, которые помогут вам стать своим в любой компании!
Дед в автобусе обращается к молодому пассажиру:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, обладающие хорошим чувством юмора, обычно находятся в центре внимания. Конечно, ведь несложно рассмешить кучу народа, с выражением и искренней улыбкой...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии