﻿﻿ Десятка отменных анекдотов, поднимающая настроение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Десятка отменных анекдотов, поднимающая настроение

03.02.2017 14:18 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает читателю забавные анекдоты, которые помогут вам стать своим в любой компании!

Десятка отменных анекдотов, поднимающая настроение

Дед в автобусе обращается к молодому пассажиру:
— Сынок, как тебе не стыдно, уступи место вон той бабушке!
— Это моя тёща.
— Так отдай ей мешок с картошкой, не держи его на коленях, тебе же неудобно!

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, обладающие хорошим чувством юмора, обычно находятся в центре внимания. Конечно, ведь несложно рассмешить кучу народа, с выражением и искренней улыбкой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Дети и гаджеты: 7 железных правил от доктора Комаровского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика