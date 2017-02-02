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Дети и гаджеты: 7 железных правил от доктора Комаровского
03.02.2017 14:17 — Калейдоскоп | Фактрум
Такая тенденция не может не пугать, поэтому Фактрум решил рассказать родителям семь правил пользования гаджетами, которым нужно следовать при воспитании ребёнка.
Установите единые правила для поведения в сети и в жизни
Стоит понять, что ребёнок должен следовать тем же правилам общения и поведения и в жизни, и в виртуальной среде. И там, и там должны быть установлены границы, переходить которые ребёнок не должен в любом случае.
Начните воспитание с себя
Маленькие дети копируют поведение взрослых, поэтому стоит ограничить и своё время за компьютером. Если ребёнок будет видеть, что вы сами проводите в виртуальном мире лишь необходимый минимум времени, то для него сложится представление, что правильно делать именно так.
Делайте открытия вместе с ребёнком
Вы можете находить что-то новое в виртуальном мире вместе со своим ребёнком. Если он задал вам какой-то вопрос, то найдите на него ответ в Интернете вместе. Это будет побуждать ребёнка к новым открытиям и свершениям.
Уделяйте больше внимания полезным приложениям
Для развития ребёнка можно и нужно использовать современные технологии. Стоит скачать на компьютер или смартфон обучающие приложения, развивающие воображение, логику и интеллект. Особое внимание стоит обратить на программы, разработанные совместно с детскими педагогами и психологами.
Выбирайте игры, связанные с общением с окружающими
Нужно выбирать интерактивные программы, где малыш сможет непосредственно принимать участие в происходящем, а не просто смотреть на экран. Также вы можете общаться с ребёнком по Скайпу или через мессенджер, находясь вне дома, это поможет в развитии разговорной речи.
Правильно используйте социальные сети
Современные подростки не мыслят своей жизни без социальных сетей. В этом возрасте дети особенно уязвимы для критики окружающих, поэтому стоит объяснить ребёнку, как избежать негативного опыта при общении и как уберечься от ошибок, которые могут привести к неприятным последствиям.
Создайте дома «свободную зону»
Выделите определенное место, где запрещено пользоваться гаджетами, например, в кухне или спальне. Это поможет ребёнку понять, что выделенное для сна или ужина с семьей время является неприкосновенным.
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Сегодня практически у каждого ребёнка есть смартфон или планшет. Всё больше детей проводят свободное время перед экраном телевизора или компьютера, предпочитая...
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