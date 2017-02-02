Большинство специалистов всегда готовы давать полезные рекомендации и рассказывать о тех вещах, которые необходимо делать каждому молодому человеку, но мы редко делаем акцент на том, что делать совершенно не обязательно. Молодёжи свойственно совершать глупейшие ошибки, причём зачастую они являются результатом обычного желания быть в тренде. Когда же дело доходит до их личного выбора и образа жизни, они попросту забывают о своих интересах и слепо принимают все требования общества, а точнее, своего окружения. А ведь главное – это не делать то, что действительно не нравится, что бы ни говорило это окружение. Итак, что же не стоит спешить делать, пока вы юны?





1. Обзаводиться парнем (девушкой)

Если вам 18 лет и у вас всё еще нет парня (девушки), не стоит расстраиваться. Вы не в том возрасте, когда можно огорчаться из-за своего статуса одиночки. Даже если вам пока не везёт в отношениях, это ещё ничего не значит, да и вряд ли вы пока полностью к ним готовы. Незачем пытаться всеми силами найти себе пару, поскольку это чревато негативным опытом. А волноваться из-за своего одиночества ещё очень и очень рано.

2. Принимать неразумные решения

В этот период своей жизни вы должны принимать решения и делать выбор только в отношении своего будущего. Хотя в основном проблема заключается в том, что большинство молодых людей как раз и не знают, что они хотят и что им нравится. Случается и так, что ваши ожидания могут отличаться от реальности. Не тратьте свое время на глупые, неразумные и спонтанные решения и поступки, но и не бойтесь делать ошибки и пробовать что-то новое. Не бывает успеха без падений.

3. Устраивать «бурные» молодые годы

Многие считают, что когда вы молоды, жизнь должна быть полна веселья, огня и безумства, и это абсолютно неправильно. Конечно, веселье должно присутствовать, но именно в этом возрасте пора учиться устанавливать границы и лимиты, а также контролировать собственное легкомыслие и несдержанность, столь присущие молодости.

4. Устраивать себе «обряды посвящения»

С наступлением определённого возраста хочется немедленно доказывать миру свою взрослость и практически вседозволенность, причём самыми недальновидными и смешными способами: например, начать курить, покрасить волосы в кислотный цвет, сделать пирсинг или татуировку. Зачастую пассивными или активными подстрекателями становятся друзья, утверждающие, что без определённых «обрядов» инициация во взрослую жизнь невозможна. Думайте сами!

5. Добиться или сделать что-либо выдающееся

Глупо расстраиваться, если к 18-20 годам вы ещё не достигли впечатляющих результатов. Идите вперёд медленно, но уверенно, не стараясь громко заявить о себе этому миру сразу с наступлением совершеннолетия. Мысль о том, что кто-то чего-то уже достиг в этом возрасте, будет вам мешать, тормозить и снижать самооценку. Вот почему лучше сконцентрироваться на своей собственной цели и терпеливо идти к ней, не обращая внимания и не оглядываясь на других.

6. Одержать множество амурных побед

Наличие более одного партнёра в жизни давно уже не воспринимается как проблема или позор. Сегодня вы вольны самостоятельно выбирать из сотен красивых и привлекательных людей и получить больше опыта. Будьте осторожны. Количество и качество – это разные вещи, а многочисленные и даже беспорядочные отношения приведут вас скорее к нежелательным разочарованиям. В конце концов бесконечными рассказами о своих похождениях, победах и провалах вы наскучите даже друзьям.

7. Сдаться

Что может быть более ценным, чем ваши молодые годы? У вас масса возможностей и ничто пока не может помешать вам в достижении ваших целей. Делайте то, что вы любите, и цените людей, которых вы любите. Не предавайте свои мечты и интересы и, конечно же, никогда не сдавайтесь. Впереди ещё масса всего интересного!

Текст: Flytothesky.ru