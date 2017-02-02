National Geographic только что объявил победителей своего ежегодного Международного фотоконкурса для детей. Это мероприятие проводится для юных фотографов в возрасте от 6 до 14 лет. Если вы ожидаете увидеть любительские фото деревьев и домов с заваленным горизонтом, то вы будете, прямо скажем, приятно удивлены. Эти дети настроены не по-детски серьезно в своих творческих порывах, а их снимки достойны обложек журналов. Фактически все фотографии победителей показывают те аспекты нашей жизни, которые дети, возможно, видят и понимают гораздо лучше взрослых.

Обладательница Гран-при и заслуженного 1-го места Дэви Баггерман из Нидерландов отправляется в Вашингтон, где её ждет тур по штаб-квартире National Geographic.

1. Гран-при конкурса / 1 место в категории «Рискни познавать мир», Дэви Баггерман, 11 лет, Нидерланды





2. Поощрительная премия в категории «Эти потрясающие животные», Дженнифер Джейн Эванс, 10 лет, Нидерланды





3. Верблюды на Диани-Бич (Кения), 2 место в категории «Дикие каникулы», Пирс Никлин, 12 лет, США





4. Поощрительная премия в категории «Странная реальность», Девананда Харди, 7 лет, Индонезия





5. Арка с видом на Чески-Крумлов, 2 место в категории «Рискни познавать мир», Алексия Сай, 14 лет, США (US)





6. Поцелуй в прерии, 2 место в категории «Эти потрясающие животные», Фрей Юссеф, 12 лет, США





7. Серебряный призер, 1 место в категории «Странная реальность», Пан Инжи,13 лет, Китай





8. Серебряный призер, 1 место в категории «Эти потрясающие животные», Май Кастелич, 13 лет, Словения





9. Хозяин сцены, Гран-при конкурса / 1 место в категории «Странная реальность», Кейт Андерсон, 12 лет, США





10. Крылья, 1 место в категории «Эти потрясающие животные», Дэвид Хопкинс, 13 лет, США





Текст: Flytothesky.ru