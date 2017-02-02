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Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

03.02.2017 17:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В конце 30-х годов фотосессии в стиле пин-ап были на пике популярности, но Брюс Мозерт нестандартно подошел к вопросу и сделал абсолютно сногсшибательные снимки под водой.

В 1938 году этот американский фотограф стал массово известен публике именно благодаря его нешаблонным фото, на которых модели читают, готовят еду и пьют шампанское на дне океана. Брюс Мозерт соорудил водонепроницаемый футляр для своей камеры и воспользовался сгущенным молоком, чтобы создать удивительный эффект «дыма» (это видно на одной из фотографий), так как содержание жира в молоке выталкивает его на поверхность. Его проект, возможно, был низкобюджетным, но с точки зрения творческого прорыва и инноваций все было на высоте.

Снимки Мозерта стали отличной рекламой для Силвер-Спрингс – так называется местность, где проводились съемки. Благодаря подводной фотосессии резко увеличился поток туристов в прибрежные города штата Флорида, так как места там славятся своими кристально чистыми водами. Ну а карьера Брюса Мозерта в сфере фотографического искусство так же резко пошла вверх.Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Трудно поверить, что эти пин-ап фото были сделаны под водой в 1938 году

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В конце 30-х годов фотосессии в стиле пин-ап были на пике популярности, но Брюс Мозерт нестандартно подошел к вопросу и сделал абсолютно сногсшибательные снимки под...

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