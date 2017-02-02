Психические заболевания обычно чреваты тем, что общество по меньшей мере старается от таких людей абстрагироваться. Современные исследователи подобных ментальных расстройств считают, что они зачастую демонизированы, плюс неверно воспринимаются и трактуются социумом. Оказывается, «игры разума» вполне могут развить в человеке суперспособности.





1. Диссоциативное расстройство личности делает человека невосприимчивым к боли

При диссоциативном расстройстве мозг отождествляет себя с другой личностью, мы знаем это состояние под названием «раздвоение личности». Фактически мозг стремится выключить негативные переживания и чувства. Например, Марию бросил муж, и тогда она становится Анной, чтобы избежать эмоциональной боли. Диссоциативное расстройство может также обмануть мозг, чтобы избавиться от боли физической. Скажем, после физического насилия или серьезной аварии Мария превращается в Анну, которая всего этого не помнит.

2. Обсессивно-компульсивное расстройство развивает суперпамять

Просканировав мозг пациентов с ОКР, неврологи обнаружили уникальное увеличение в той его области, которая отвечает за воспоминания, что приводит к усиленному накоплению таких воспоминаний о прошлых событиях. Исследования показывают, что люди с ОКР обладают суперспособностью запоминать, а потом воспроизводить массу информации, которую среднестатистический мозг удержать не может.

3. Синдром дефицита внимания при гиперактивности может сделать человека творческим гением

Человека с СДВГ за утренним кофе осеняет больше идей, чем обычного человека за весь день. Постоянно блуждающий разум действительно стимулирует более творческое мышление. Мозг таких людей имеет нулевую терпимость к неинтересным вещам, зато он неустанно фокусируется на чем-то действительно увлекательном. Творческий ум – механизм рисковый, сложный и умеющий видеть вещи в новом свете.

4. Биполярное расстройство может развить сопротивляемость супергероя, повышенную эмпатию и суперобоняние

Пациенты с биполярным расстройством обладают повышенной интуитивной эмпатией, жизнестойкостью и способностью адаптироваться. Депрессивный реализм дает им гораздо более реальную картину мира. Фактически у них вырабатывается иммунитет к плохим событиям, и они более стойко выдерживают удары. Кроме того, одним из симптомов биполярного расстройства является гиперчувствительность, потому пациенты нередко отмечают у себя повышенную восприимчивость к запахам и часто ассоциируют запахи с какими-либо событиями.

5. Психотические расстройства раскрывают суперспособности к математике

Ученые с исключительными математическими способностями чаще всего живут в мире своего собственного психотического расстройства. Джон Нэш (фильм «Игры разума»), один из самых популярных математиков нашего времени, тоже этим страдал. Измененное визуальное восприятие Нэша позволяло его мозгу рассматривать математику, как науку, под совершенно другим углом. Потому можно утверждать, что большинство гениальных математиков страдали и страдают от маниакальных и бредовых состояний с явными симптомами шизофрении.

6. Тревожные расстройства существенно повышают уровень интеллекта

Состояние постоянной тревожности – это бесконечное параноидальное ожидание чего-то ужасного. Невероятно, но оно способно волшебным образом стимулировать развитие мозга. Генерализированное тревожное расстройство у человека обычно приводит к приобретению отличных вербальных навыков и навыков критического мышления.

7. Синдром Туретта может развить сверхчеловеческую спортивную точность и меткость

Оказывается, у человека с болезнью Туретта в сознании происходит постоянная когнитивная битва импульсов и жесткий контроль импульсов нежелательных. Это дает человеку повышенную сосредоточенность и сконцентрированность на каждом его шаге и действии. Именно поэтому среди таких людей немало гениальных спортсменов.

8. Депрессия пробуждает креативность

Исследователи утверждают, что творческие люди гораздо более подвержены депрессии. Например, небезызвестный Винсент Ван Гог, отрезавший собственное ухо в приступе депрессии, но креативный до такой степени, что был способен превращать все свои самые мрачные мысли в прекрасное искусство. Ван Гог был не единственным творцом, страдающим этим расстройством: в его компанию можно отправить и Чарльза Диккенса, и Эрнеста Хемингуэя, и Вирджинию Вульф. Честно говоря, возникают сомнения: а искусство вообще существует без приступов жесточайшей депрессии?

9. Аутизм может сделать человека гением в какой-либо области

Многие люди, страдающие аутизмом, относятся к категории гениев в одной конкретной области: в искусстве, музыке, сложении в уме огромных цифр или же они отличаются увеличенным объемом памяти. В подавляющем большинстве, однако, аутисты становятся выдающими специалистами в сфере STEM (наука, технологии, инженерия, математика).

Текст: Flytothesky.ru