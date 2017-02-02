Сколько людей, столько и мнений. У вас не получится понравится абсолютно всем людям, которые будут вас окружать. Да и стоит ли это потраченных усилий?





Возьмём, к примеру, какой-нибудь интернет ресурс, где есть возможность ставить как лайки, так и дизлайки. Пусть это будет видеохостинг «YouTube». Наверняка вы им часто пользуетесь, у вас должны быть подписки на любимые каналы.

Так вот, канал использует определённое направление в тематике. Если вы подписались на канал по рукоделию, значит, там будут выпускаться различные видео, касающиеся этой темы. Казалось бы, такая достаточно узкая направленность привлекает только тех людей, которым нравится рукоделие. Значит, количество дизлайков, то есть негативных оценок, должно быть практически нулевым. Но если взять хорошие и качественные видео с большим количеством просмотров, то вы увидите достаточное много дизлайков. Лайков будет намного больше, например, на десять тысяч лайков будет приходиться примерно двести дизлайков. Каждый владелец раскрученного канала на YouTube знает, что такое соотношение лайков и дизлайков – хороший результат. Чтобы человек не делал, он не может понравиться абсолютно всем. Владелец канала это знает, он делает такой контент, который нравится ему и большинству людей, которые поставили лайки. И в этом его секрет успеха.

Как видите, всегда найдутся недовольные люди. Они могут попадаться на протяжении всего вашего жизненного пути. Как бы их не ублажали, вы в их глазах так и останетесь какой-нибудь мелкой букашечкой, недостойной их внимания. У таких личностей свой список ценностей, иногда вовсе непонятный большинству людей. Живите своей жизнью, придерживайтесь своих моральных принципов и ценностей. Только вы владеете своей жизнью, не позволяйте другим помыкать вами и управлять. Иначе вы рискуете потерять себя как личность.

Вечно недовольные люди могут преследовать свои цели. Они нагло используют других людей для достижения личных амбиций. Кем-то движет страх, который заставляет человека переступать через общепринятые нормы, поэтому человек идёт на разные уловки, вплоть до унижения других людей. Вот насколько велико желание сохранить свои позиции. Другие манипуляторы имеют заниженную самооценку, и они нашли не очень хороший способ поднять её за счёт унижения самооценки других людей. Вместо того, чтобы заниматься саморазвитием, человек пытается подорвать самооценку окружающих. Он похож на тонущего в трясине человека, который не хватается за спасительную ветку, а зазывает к себе других людей и тащит их с собой на дно. А ещё есть такой тип людей, который несмотря ни на что рвётся к власти. Такой человек считает только свою точку зрения единственно правильной. Всех остальных он достаточно жестко пытается под себя подмять.

Угодить абсолютно всем людям невозможно, а иногда даже опасно. Корыстный человек может вас нагло использовать, навязывая своё мнение. Например, ваша знакомая начинает вас критиковать за лишний вес. Возможно, там есть пару лишних килограмм, но в её представлении там килограмм тридцать насчитается. Она постепенно наглеет и шутки по поводу вашего лишнего веса носят издевательский характер. Стоит ли говорить, что от таких насмешек падает самооценка. И тут знакомая предлагает вам спасение, она пытается продать дорогостоящие таблетки от похудения. То есть, своим недовольством она преследовала корыстные цели. Если вы пойдёте у неё на поводу и будете ей угождать, она будет с удовольствием вас использовать. И кто знает, до каких проблем со здоровьем это может привести. А теперь представьте, если вас окружает несколько корыстных людей, которым не нравится ваш макияж, причёска, одежда. Это самый простой пример. В реальной жизни вас будут использовать по-разному. Цените своё мнение, не обращайте внимания на чужие приоритеты. Иначе вы рискуете стать куклой в руках умелого кукловода.

У каждого свой рецепт счастья. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на погоню за призрачными идеалами чужих людей. Что для других может быть хорошо, вам может не подойти. Например, если вам нравятся куриные крылышки – ешьте их, не смотрите на остальных. Даже если вы живёте в семье вегетарианцев, не позволяйте другим навязывать своё мнение.

Вы хозяин своей судьбы и никто не имеет права распоряжаться ею кроме вас. Как только вы дадите слабину и будете опираться на чужое мнение, вы потеряете свою личность.

Текст: Flytothesky.ru