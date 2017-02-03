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Случаи, когда дружба между мужчиной и женщиной возможна

03.02.2017 21:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Дружеские отношения женщины с мужчиной считаются чуть ли не мифом. Сторонники этой теории полагают, что в дружеской паре рано или поздно возникнет сексуальное влечение, а достаточно тесные приятельские отношения к этому располагают. Но не всегда дружба заканчивается любовью. Ведь если разобраться, представительница прекрасного пола может дружить и с десятью мужчинами, но не обязательно, что ко всем друзьям она будет испытывать романтическое влечение, и не факт, что все десять парней будут смотреть на нее как на вожделенный объект.

Случаи, когда дружба между мужчиной и женщиной возможна

Многое можно сказать о друзьях детства, девчонка воспринимает парня как брата, а парень видит в ней не сексуальный объект, а сестру. Бывает и обратная ситуация, когда кто-то из них влюбляется. Как бы там ни было, но наличие дружбы родом из детства – вполне реальная картинка.

Возможна дружба между семьями. Мужчина и женщина могут друг с другом разговаривать на равных, без какого-либо искаженного подтекста. Когда жизнь обоих устроена, у них есть семьи и дети, а также любимые половинки, у двоих просто пропадает желание искать любовь на стороне. Человеку это не нужно, потому что он и так имеет всё, что его душе угодно, поэтому потребность в поиске любви отпадает. В таких условиях дружба между мужчиной и женщиной вполне осуществимый факт.

Бывают случаи, когда двое людей долго дружат между собой, они хорошие друзья и отлично знают друг друга. В один прекрасный момент они сближаются ещё больше, но по каким-то причинам их пара начинает напоминать корабль, который не успел проплыть и восьми миль, а уже начал медленно и уверенно идти ко дну. Они понимают, что им не построить совместное будущее в качестве любовное пары, поэтому быстренько возвращаются на прежний уровень. Это может произойти не сразу, порой нужно время, чтобы понять, что дружба – лучший вариант для них. Пара возобновляет приятельские отношения и больше не возвращается к любовному вопросу.

Противоположные половинки может сблизить какое-нибудь трагическое событие. Женщина может найти в лице мужчины настоящего друга, и наоборот. В данной ситуации пол не имеет большой значимости.

Интересное хобби – прекрасный повод для дружбы. С другом можно обсудить любимое занятие, спросить у него совета. Если человек хорошо разбирается, например, в садоводстве, то неважно, мужчина это или женщина, если вы имеете дело с хорошим специалистом и приятным собеседником, наверняка вы с интересом будете поддерживать дружбу с таким человеком.

Глупо прекращать своё общение только из-за того, что перед вами мужчина, или наоборот. Человек — это не первобытное существо, которое ставит на первый план лишь свои низменные инстинкты. Человечество давно перешло на более высокий уровень, где дружба между мужчиной и женщиной возможна.Случаи, когда дружба между мужчиной и женщиной возможна

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Дружеские отношения женщины с мужчиной считаются чуть ли не мифом. Сторонники этой теории полагают, что в дружеской паре рано или поздно возникнет сексуальное...

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