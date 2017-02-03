|
10 бесценных жизненных советов от Альберта Эйнштейна
04.02.2017 10:29 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя десять очень мудрых советов от Эйнштейна, которыми не стоит пренебрегать в жизни.
Будьте любопытными
«У меня нет особого таланта. Я только безумно любопытен».
Настойчивость бесценна
«Это не потому, что я такой умный, а потому что к каждой проблеме я подхожу более осмотрительно, чем другие».
Сосредоточьтесь на настоящем
«Любой мужчина, способный безопасно управлять автомобилем во время поцелуя с красивой девушкой, просто не уделяет поцелую должного внимания».
Воображение — это сила
«Воображение — это всё. Это предварительный показ предстоящих событий жизни. Воображение важнее знаний».
Совершайте ошибки
«Человек, который никогда не совершал ошибок, не пробовал ничего нового».
Живите настоящим
«Я никогда не думаю о будущем — оно наступает достаточно быстро».
Создавайте ценности
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл».
Не повторяйтесь
«Безумие: делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов».
Знание приходит из опыта
«Информация — это не знание. Единственный источник знаний — опыт».
Выучите правила, а затем играйте лучше
«Вы должны узнать правила игры. И тогда вы будете играть лучше, чем кто-либо другой».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альберт Эйнштейн прославился не только как великий физик, но и как один из мудрейших людей своего времени. Его цитаты давно разошлись по всему миру, а к многие...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии