Фактрум собрал для читателя десять очень мудрых советов от Эйнштейна, которыми не стоит пренебрегать в жизни.

Будьте любопытными

«У меня нет особого таланта. Я только безумно любопытен».

Настойчивость бесценна

«Это не потому, что я такой умный, а потому что к каждой проблеме я подхожу более осмотрительно, чем другие».

Сосредоточьтесь на настоящем

«Любой мужчина, способный безопасно управлять автомобилем во время поцелуя с красивой девушкой, просто не уделяет поцелую должного внимания».

Воображение — это сила

«Воображение — это всё. Это предварительный показ предстоящих событий жизни. Воображение важнее знаний».

Совершайте ошибки

«Человек, который никогда не совершал ошибок, не пробовал ничего нового».

Живите настоящим

«Я никогда не думаю о будущем — оно наступает достаточно быстро».

Создавайте ценности

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл».

Не повторяйтесь

«Безумие: делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов».

Знание приходит из опыта

«Информация — это не знание. Единственный источник знаний — опыт».

Выучите правила, а затем играйте лучше

«Вы должны узнать правила игры. И тогда вы будете играть лучше, чем кто-либо другой».