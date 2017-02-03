



Случилось это в индийском городке Удайпур. Уровень жизни в Индии невысок, так что бродячими животными на улице мало кого можно удивить. Поэтому прохожие не обращали особого внимания на трупик пса, валявшийся на обочине.





К счастью, мир не без добрых людей. Один из активистов международной правозащитной организации Энимал Эйд решил всё-таки убедиться наверняка в том, что животное погибло. Каково же было его удивление, когда исхудавшее тельце при его приближении начало вилять хвостом!





Судя по всему, собака болела чумкой и уже почти действительно отправилось на тот свет, когда судьба выдала ей последний шанс. Умница смогла им воспользоваться. Теперь она жива-здорова и — посмотрите-ка — улыбается!



