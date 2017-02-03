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Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно

04.02.2017 10:46 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно

Случилось это в индийском городке Удайпур. Уровень жизни в Индии невысок, так что бродячими животными на улице мало кого можно удивить. Поэтому прохожие не обращали особого внимания на трупик пса, валявшийся на обочине.

Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно

К счастью, мир не без добрых людей. Один из активистов международной правозащитной организации Энимал Эйд решил всё-таки убедиться наверняка в том, что животное погибло. Каково же было его удивление, когда исхудавшее тельце при его приближении начало вилять хвостом!

Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно

Судя по всему, собака болела чумкой и уже почти действительно отправилось на тот свет, когда судьба выдала ей последний шанс. Умница смогла им воспользоваться. Теперь она жива-здорова и — посмотрите-ка — улыбается!

Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно

 
 
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Фактрум хочет познакомить читателя с одной собакой из Индии, с которой почти случилось чудо!

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