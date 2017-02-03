Фактрум предлагает читателю классную историю про мальчика, который поверил в чудо!





Когда я был маленьким, то жил в деревне с родителями. И был у нас там мужик по фамилии Рак. Как-то я услышал фразу «Когда рак на горе свистнет» и воспринял её буквально. Начал я доставать этого мужика, чтобы он сходил со мной на гору и свистнул. Долго я Рака уговаривал, но он всё-таки поддался, пошёл со мной на гору и свистнул.

И знаете, что было дальше? А дальше была полная мистика! Сосед дядя Ваня, который пил, не просыхая уже лет десять, взял и закодировался. Я нашёл на улице сто рублей, а моему лучшему другу Витьке родители купили крутой велосипед. А сам Рак в тот же день нашёл хорошую работу и уехал из деревни.

Вот тогда-то я и поверил в магию!