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Когда рак на горе… свистнул

04.02.2017 11:06 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю классную историю про мальчика, который поверил в чудо!

Когда рак на горе… свистнул

Когда я был маленьким, то жил в деревне с родителями. И был у нас там мужик по фамилии Рак. Как-то я услышал фразу «Когда рак на горе свистнет» и воспринял её буквально. Начал я доставать этого мужика, чтобы он сходил со мной на гору и свистнул. Долго я Рака уговаривал, но он всё-таки поддался, пошёл со мной на гору и свистнул.

И знаете, что было дальше? А дальше была полная мистика! Сосед дядя Ваня, который пил, не просыхая уже лет десять, взял и закодировался. Я нашёл на улице сто рублей, а моему лучшему другу Витьке родители купили крутой велосипед. А сам Рак в тот же день нашёл хорошую работу и уехал из деревни.

Вот тогда-то я и поверил в магию!

 
 
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Иногда в жизни случаются такие события, что невольно начинаешь верить в мистику, потому что иначе объяснить это не представляется возможным. Ведь так хочется...

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