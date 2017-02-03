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Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

04.02.2017 14:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Это Пух, кот с ампутированными задними лапками, который только что получил бионические «новые ноги». Никто не знает, что именно случилось с котенком. Скорее всего, его сбила машина или даже переехал поезд в небольшом болгарском селе, где он жил. После аварии одна добрая женщина отвезла Пуха в ветеринарную клинику в Софии, столице Болгарии, где его обследовал хирург Владислав Златинов. Врач знал, что если он ампутирует лапки слишком высоко, то это не поможет, и кота придется усыпить.

Итак, Златинов решил прибегнуть к инновационному методу с дальнейшим протезированием, чтобы у Пуха снова появились лапы. «Я с трудом представлял, что из этого выйдет, поскольку выглядело это на грани невозможного, – рассказывает хирург. – Но я все же рискнул».

И это сработало. «Кот удивительно быстро восстановился, – говорит Владислав Златинов. – Пух теперь может свободно перемещаться по плоской поверхности. Он ходит, бегает и даже немного прыгает… Важно то, что у него нет болевых ощущений».

«Мы очень гордимся результатом, – продолжает хирург. – Это действительно успех… И это дает надежду остальным пациентам». Что касается самого Пуха, то он сейчас находится в приюте для животных под названием Lets Adopt Bulgaria и вскоре будет готов к переезду в новую семью.Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

Знакомьтесь, это Пух, кот с ампутированными лапками, который попал под машину или поезд в маленькой болгарской деревушке

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 Пуха отвезли в ветеринарную клинику в Софию, столицу Болгарии, где хирург Владислав Златинов его обследовал

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 Врач знал, что если он ампутирует лапки слишком высоко, то это не поможет, и кота придется усыпить

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 Тогда Златинов решил прибегнуть к инновационному методу с дальнейшим протезированием, чтобы у Пуха снова появились лапы

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 «Я с трудом представлял, что из этого выйдет, поскольку выглядело это на грани невозможного»

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 «Но я рискнул». И это сработало. «Кот удивительно быстро восстановился»

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 «Пух теперь может перемещаться по плоской поверхности. Он ходит, бегает и даже немного прыгает»

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

«Важно то, что у него нет болевых ощущений»

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 «Мы очень гордимся результатом… Это действительно успех… И это дает надежду остальным пациентам»

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

 Что касается самого Пуха, то он сейчас находится в приюте для животных и вскоре будет готов к «усыновлению»

Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Это Пух, кот с ампутированными задними лапками, который только что получил бионические «новые ноги». Никто не знает, что именно случилось с котенком. Скорее всего,...

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