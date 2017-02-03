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Кот с ампутированными лапками получил протезы и снова стал ходить
04.02.2017 14:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Это Пух, кот с ампутированными задними лапками, который только что
Итак, Златинов решил прибегнуть к инновационному методу с дальнейшим протезированием, чтобы у Пуха снова появились лапы. «Я с трудом представлял, что из этого выйдет, поскольку выглядело это на грани невозможного, – рассказывает хирург. – Но я все же рискнул».
И это сработало. «Кот удивительно быстро восстановился, – говорит Владислав Златинов. – Пух теперь может свободно перемещаться по плоской поверхности. Он ходит, бегает и даже немного прыгает… Важно то, что у него нет болевых ощущений».
«Мы очень гордимся результатом, –
Знакомьтесь, это Пух, кот с ампутированными лапками, который попал под машину или поезд в маленькой болгарской деревушке
Пуха отвезли в ветеринарную клинику в Софию, столицу Болгарии, где хирург Владислав Златинов его обследовал
Врач знал, что если он ампутирует лапки слишком высоко, то это не поможет, и кота придется усыпить
Тогда Златинов решил прибегнуть к инновационному методу с дальнейшим протезированием, чтобы у Пуха снова появились лапы
«Я с трудом представлял, что из этого выйдет, поскольку выглядело это на грани невозможного»
«Но я рискнул». И это сработало. «Кот удивительно быстро восстановился»
«Пух теперь может перемещаться по плоской поверхности. Он ходит, бегает и даже немного прыгает»
«Важно то, что у него нет болевых ощущений»
«Мы очень гордимся результатом… Это действительно успех… И это дает надежду остальным пациентам»
Что касается самого Пуха, то он сейчас находится в приюте для животных и вскоре будет готов к «усыновлению»
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Это Пух, кот с ампутированными задними лапками, который только что получил бионические «новые ноги». Никто не знает, что именно случилось с котенком. Скорее всего,...
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