Это Пух, кот с ампутированными задними лапками, который только что получил бионические «новые ноги». Никто не знает, что именно случилось с котенком. Скорее всего, его сбила машина или даже переехал поезд в небольшом болгарском селе, где он жил. После аварии одна добрая женщина отвезла Пуха в ветеринарную клинику в Софии, столице Болгарии, где его обследовал хирург Владислав Златинов. Врач знал, что если он ампутирует лапки слишком высоко, то это не поможет, и кота придется усыпить.

Итак, Златинов решил прибегнуть к инновационному методу с дальнейшим протезированием, чтобы у Пуха снова появились лапы. «Я с трудом представлял, что из этого выйдет, поскольку выглядело это на грани невозможного, – рассказывает хирург. – Но я все же рискнул».

И это сработало. «Кот удивительно быстро восстановился, – говорит Владислав Златинов. – Пух теперь может свободно перемещаться по плоской поверхности. Он ходит, бегает и даже немного прыгает… Важно то, что у него нет болевых ощущений».

«Мы очень гордимся результатом, – продолжает хирург. – Это действительно успех… И это дает надежду остальным пациентам». Что касается самого Пуха, то он сейчас находится в приюте для животных под названием Let’s Adopt Bulgaria и вскоре будет готов к переезду в новую семью.

Знакомьтесь, это Пух, кот с ампутированными лапками, который попал под машину или поезд в маленькой болгарской деревушке





Пуха отвезли в ветеринарную клинику в Софию, столицу Болгарии, где хирург Владислав Златинов его обследовал





Врач знал, что если он ампутирует лапки слишком высоко, то это не поможет, и кота придется усыпить





Тогда Златинов решил прибегнуть к инновационному методу с дальнейшим протезированием, чтобы у Пуха снова появились лапы





«Я с трудом представлял, что из этого выйдет, поскольку выглядело это на грани невозможного»





«Но я рискнул». И это сработало. «Кот удивительно быстро восстановился»





«Пух теперь может перемещаться по плоской поверхности. Он ходит, бегает и даже немного прыгает»





«Важно то, что у него нет болевых ощущений»





«Мы очень гордимся результатом… Это действительно успех… И это дает надежду остальным пациентам»





Что касается самого Пуха, то он сейчас находится в приюте для животных и вскоре будет готов к «усыновлению»





Текст: Flytothesky.ru