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Как распознать симптомы выгорания на работе

04.02.2017 15:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не обольщайтесь, думая, что вы вполне устойчивы и опасность выгорания вам мало грозит. Как только вы констатируете у себя симптоматику, схожую на стресс, немедленно принимайте меры, а не трактуйте подобное состояние, как мимолетный всплеск мрачных эмоций. Дав ему развиться до запущенной стадии, вы основательно выгорите. Итак, как же распознать первые признаки выгорания, чтобы начать ему противостоять? Фактически выгорание – это синдром эмоционального истощения, редуцирования (снижения) персональных достижений и деперсонализации, нередко прогрессирующий у людей в рабочих условиях.

Как распознать симптомы выгорания на работе

1. Эмоциональное истощение

Люди, пребывающие на первичной стадии выгорания, испытывают эмоциональное (психологическое) истощение. Назовите это эмоциональной перегрузкой, выжатостью и перенапряжением. Это апатия и полное нежелание и неспособность как работать, так и взаимодействовать с коллегами. У вас абсолютно притупляются эмоции и наблюдается потеря мотивации, идеалов и амбиций.

2. Деперсонализация

Деперсонализация – последующее развитие весьма циничного и порой негативного отношения к партнерам, клиентам и коллегам. Деперсонализация следует за психологическим истощением и выражается в потере какого-либо интереса ко всем окружающим людям, в особенности на рабочем месте, а после наступает усиливающееся чувство раздражения и даже злости в их сторону.

3. Снижение персональных достижений

Далее следует появление отрицательных ощущений и эмоций уже по отношению к себе. Результат: снизившаяся самооценка и плохая продуктивность, ведущие к общему негативному восприятию собственных умений и способностей. Невзирая на наличие каких-то рабочих успехов, вы все равно крайне недовольны собой. У вас прогрессирует ощущение безнадежности и беспомощности, ощутимо падает уверенность как в себе, так и в своих профессиональных качествах.

Выгорание и стресс разнятся тем, что первое является состоянием близком к хроническому. Если стресс более-менее быстротечен, то выгорание долговременно. Когда вы испытываете все три вышеописанных симптома изо дня в день, значит, оно настигло и вас.

Что становится триггером для запуска такого процесса?

Этому способствуют шесть факторов риска. Когда стресс длится достаточно долго, шанс стать жертвой выгорания заметно возрастает. И тогда эти факторы трансформируются в основные триггеры для выгорания, инициированного именно стрессом. Кстати, не все они необходимы для запуска процесса, нередко вполне хватает и гораздо меньшего их количества.

1. Рабочая нагрузка: чересчур много работы, нехватка ресурсов и катастрофически мало времени.
2. Контроль: микроменеджмент, неодобрение инициативности в рабочей среде.
3. Вознаграждение: низкая зарплата, игнорирование успехов и отсутствие признания.
4. Коллектив: работа в изоляции, конфликтные ситуации или проявление неуважения.
5. Объективность: фаворитизм и дискриминация сотрудников.
6. Ценности: этнические и прочие конфликты, исполнение бессмысленных задач.

По сути, если хоть один из факторов длительно «давит» на вас, стресс в этих условиях запустит процесс вашего выгорания. Иными словами, когда вы четко ощущаете дискомфорт, постарайтесь выяснить, что именно вам вредит. Если ваша рабочая среда достаточно дружелюбна, попробуйте обговорить это с коллегами или непосредственным боссом. А если с окружением вам не особо посчастливилось, значит, пришло время сменить рабочую среду.Как распознать симптомы выгорания на работе

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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