Головная боль, расстройство желудка, насморк, менструальные боли, микоз, перхоть, герпес на губах, сухая кожа и простуда — скорее всего, вы сталкивались хотя бы с одной из этих проблем. Это самые обычные, повседневные жалобы на здоровье, но вы вполне можете справиться с ними самостоятельно, избежав визита к врачу. Секрет — хорошо укомплектованная аптечка.

Перво-наперво вы должны рассмотреть то, что в ней уже имеется, а потом ежегодно чистить и пополнять ее. Выбросьте старые ненужные припасы, а также все поврежденное или с истекшим сроком годности. Влажность в ванной комнате не очень хороша для медикаментов. Вместо этого храните их в прохладном, темном и сухом месте в другой комнате.

Какие лекарства должны входить в аптечку? Мы составили список из 10 необходимых для оказания первой помощи вещей.





1. Пластыри.

Они бывают различных форм и цветов, от прозрачных до камуфляжных, и обязательно должны быть в вашей аптечке. Большинство царапин хорошо заживают при контакте с воздухом, но если вы поранились в месте, которое может испачкаться (например, порез на руке) или тереться об одежду (например, царапина на коленке), разумнее будет закрыть его клеевой повязкой.

2. Кусачки для ногтей.

Частый маникюр сохраняет ногти здоровыми и защищает их от инфекции. Ногти следует обрезать прямо поперек, чтобы предотвратить врастание в кожу, края немного закруглять, чтобы они не цеплялись за ткань.

Несколько полезных советов при выполнении маникюра: не стригите ногти под самое ногтевое ложе и не вырывайте заусеницы, которые можно просто обрезать. В противном случае вы открываете путь бактериальным, грибковым и вирусным инфекциям (бородавкам). И не пытайтесь самостоятельно вытащить вросший ноготь — сразу же идите к дерматологу.

3. Антисептик.

Если у вас незначительная царапина или ссадина, как вы очистите ее? Мыло и вода прекрасно подходят для промывания большинства порезов и царапин, но антисептик помогает снизить риск инфекции. На рынке есть много видов анестетиков для уменьшения легкой боли. Однако двумя традиционными помощниками, убивающими бактерии, являются перекись водорода и изопропиловый спирт.

Изопропиловый спирт может пригодиться и для других целей — очищения пинцетов и термометров, удаления лака для волос с зеркала в ванной комнате и даже для обработки сантехники.

4. Крем для мышц.

С разогревающим кремом для мышц вы с легкостью успокоите мышечные или поясничные боли.

Ингредиенты антирадикулитных кремов, пластырей и мазей всасываются через кожу в кровь, а значит, применять их нужно нечасто. Многие из них содержат вещество под названием метилсалицилат, похожий на аспирин и столь же токсичный в высоких дозах.

5. Пинцет.

Пинцет с острыми кончиками поможет в случае, если что-то попало под кожу. Им также можно быстро удалить волоски с одежды и подкорректировать форму бровей. Выщипывание волосков, в отличие от бритья, позволяет удалить даже ту их часть, которая находится под кожей, поэтому результаты заметны на несколько недель дольше.

Однако более важна другая функция пинцета в домашней аптечке — он позволяет извлечь из кожи посторонние предметы, такие как занозы и клещи. У большинства заноз один конец остается торчать из кожи. Зацепите его пинцетом и медленно вытащите, стараясь не оставить внутри ни одного кусочка инородного тела. Удалить клеща немного сложнее. Возьмите его головку с помощью пинцета и тяните вверх. Делайте это медленно, чтобы избежать раздавливания. Не верьте мифам о том, что клеща можно вытащить, используя лак для ногтей, вазелин или горячие компрессы. На самом деле для этого достаточно простого пинцета.

6. Стерильные марлевые салфетки.

Это прекрасное дополнение к пластырю. Отрежьте кусок марли по размеру раны, а затем закрепите ее лейкопластырем. Не забудьте сменить повязку, если она намокла или испачкалась.

7. Противогрибковое средство.

Если вы обнаружили у себя микоз, не позволяйте ему распространиться. Избавление от грибковой инфекции — процесс сложный. Лечение может занять много времени, и часто продолжение терапии требуется даже после того, как симптомы исчезли. При этом вероятность повторного заражения очень высока.

8. Зубная нить.

Если вы чистите зубы только зубной щеткой, вы избавляете их от бактерий не на 100 процентов, а на 60. Такая чистка убирает налет только с поверхности зубов. Нить же очищает пространство между ними, а это самый простой способ предотвратить гингивит — инфекцию, поражающую десны и способную увеличить риск сердечного приступа и инсульта.

9. Мерная ложка.

Сделать глоток микстуры от кашля прямо из бутылки или с чайной ложечки, найденной на кухне, может показаться неплохой идеей. Однако всегда важно принимать четко вымеренное количество лекарства, ведь результаты действия разных его доз могут быть неодинаковыми, а вы рискуете столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Некоторые лекарства продаются с уже входящим в комплект мерным стаканчиком или ложкой, но, так как это не стандартная практика, лучше на всякий случай иметь ее в домашней аптечке.

10. Термометр (градусник).

Всегда нужно держать градусник под рукой, чтобы в случае чего оперативно измерить температуру. Однако помните, что ртуть — это нейротоксин, отравляющий нервную систему, повреждающий головной и спинной мозг, почки и печень. Кроме того, она влияет на слух, речь и зрение, а также на то, как мы думаем и чувствуем. Не меньший вред приносит ртуть и окружающей среде.

Если вы до сих пор пользуетесь ртутным термометром, то пришло время переключиться на его современные аналоги. Найдите себе более безопасную альтернативу, такую как цифровой электронный или стеклянный спиртовой термометр.

Не храните лекарства в ванной комнате

Тепло и влажность в ванной комнате ускоряют износ лекарств. Вот 10 препаратов, которые обязательно нужно хранить в прохладном, сухом месте: обезболивающие, антибиотики, антигистаминные препараты, аспирин, противозачаточные средства, крем от ожогов, жаропонижающие, гидрокортизон, лекарства от расстройства желудка, антидиарейные средства и витамины.

Текст: Flytothesky.ru