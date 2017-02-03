Ребенок, страдающий серьезным недугом, – это, наверное, наиболее душераздирающее зрелище, которое не может оставить равнодушным ни одного здравомыслящего взрослого. Это естественно – сочувствовать тому, кто нуждается в помощи и поддержке, но болеющие дети – это самая несправедливая вещь в нашем мире. К сожалению, многие взрослые с возрастом успевают очерстветь сердцем и забыть об эмпатии.





Хотя нет, далеко не все взрослые.

Например, эта девушка , устроившаяся няней к маленькой Талии Роско за три недели до того, как у малышки диагностировали опасное для жизни заболевание печени.

Кирстен Майлз предложила часть своей печени для пересадки, чтобы сохранить жизнь 16-месячной девочки.

Работа желчных протоков Талии была нарушена, в результате чего в ее печени скапливалась желчь. Её кожа пожелтела, а белки глаз стали сероватого цвета. Врачи вынесли вердикт: без соответствующего лечения ребенок проживет всего несколько месяцев.

Жители Нью-Джерси Джордж и Фарра Роско наняли Кирстен летом 2016 года, чтобы она присматривала за Талией и двумя другими их детьми.





Донорство было идеей самой Кирстен. Изучив состояние здоровья малышки, она начала собирать информацию в Интернете и узнала, что пересадка органа может дать девочке шанс. Тогда Кирстен заполнила и подала документы на проверку её совместимости с Талией.

После прохождения нескольких этапов анализов, оказалось, что няня идеально подходит в качестве донора. Родители Талии были потрясены.





«Это серьезное решение, а не просто сдача крови. Я была поражена, я не ожидала такой самоотверженности от Кирстен. Я думаю, она – самый настоящий ангел на Земле, хоть это и звучит довольно глупо, но она действительно такая… Мы даже толком не успели её узнать. Она предложила свое донорство, но я даже подумать не могла, через что ей придется пройти. Люди редко совершают такие поступки».

Для нее, ее семьи, и самой Кирстен Майлз это была не самая высокая цена за жизнь ребенка. После того как Кирстен узнала, что операция прошла успешна, она была вне себя от радости и счастья.





«Я не знаю, может быть, это все эмоции, скопившиеся за долгое время, но я сразу же спросила одного из хирургов, могу ли я увидеть Талию. И он ответил, что смогу, но через несколько дней. По его словам, Талия чувствует себя отлично. Когда хирург ушел, я начала кричать от радости. Я действительно была просто очень счастлива и чувствовала огромное облегчение».

И хотя Кирстен в дальнейшем больше не сможет стать донором своей печени даже для собственного близкого родственника, тем не менее, она убеждена, что её решение того стоило.

Даже если вы не верите в судьбу или мистику, тот факт, что в самый критический для малышки момент в её жизнь входит человек, способный её спасти, выглядит не просто обычным совпадением.

Текст: Flytothesky.ru