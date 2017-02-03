Тебя буквально влечет к нему, ты видишь его во снах и грезишь о встрече наяву. Ты влюбилась! Влюбилась? Здорово! А он? Пока не знаешь? Как влюбить в себя парня? Способы просты.





Шаг первый – твоя внешность

Привлекательность образа девушки важна, особенно в самом начале знакомства. Чтобы заинтересовать его, увлечь и вскружить голову, тебе следует постараться.

• Его сердце начнет биться в ритме нон-стоп, когда он увидит тебя, прекрасную и ухоженную. Это потом парень восхитится и твоими познаниями, и добрым сердечком.

• Старайся наводить не просто внешний лоск, но и качественно ухаживать за собой. Стрижка – ежемесячно, укладка – ежедневно. Маникюр и педикюр – без напоминаний. Поменьше грима, побольше ухода для ровного и свежего юного лица. Одевайся модно, но не перегружай образ аксессуарами и обилием деталей.

• Удели внимание мелочам, таким как всегда опрятная обувь и сумочка, перчатки и шарф.

Попробуй такие комплекты:

1. Белая рубашка «как будто с его плеча», свободно завязанная на талии, черные зауженные брюки и красные туфельки.

2. Платье с цветочным или озорным принтом, туфли телесного цвета, одно яркое украшение.

3. Приталенный джемпер или футболка темного оттенка, юбка в складку, туфли на высоком (но не слишком) каблуке, маленькая сумка.

Шаг второй – игра и честь

Крайности не нужны. Если будешь казаться легкодоступной и вести себя в соответствующей манере, не расстраивайся, что он пришел на пару свиданий, а теперь даже перезвонить забывает. Виновата сама. Другой вариант неподходящего поведения заключается в излишней холодности, неприступности. Как удержать баланс?

• Попробуй сравнить отображение своего поведения с тем, как он играет в любимую игру. Когда в его руках есть бонус, запасной ход или бесконечные жизни (твоя доступность), играть он может небрежно, не расстраиваясь из-за очередного затруднения. Сложности в игре (неприступность) вызывают желание бросить ее, не окончив, отложить на неопределённый срок. Сравнила? Сделай выводы.

• Играй с ним, но без фанатизма. Например, внезапно оборвать свидание из-за срочного дела будет уместно претворить в ваши отношения лишь однократно. Ответить на телефонный звонок, говоря вполголоса, не запрещается. Без конца переписываться с кем-то на свидании, просто в его присутствии, пряча экран смартфона и нервно хихикая, будет не совсем правильно. Он может подумать, что у тебя уже есть отношения, и ты одновременно флиртуешь с двумя молодыми людьми.

Шаг третий – без магии

Парень взглянул на тебя мимолетно, а ты уже монтируешь выдачу поисковика по запросу «как влюбить в себя рака или овна»? Ни спешка, ни тем более гороскопы и прочее лжеволшебство не помогут, да и не нужны они вовсе.

• Изучай его поведение, жесты, темп речи, привычки, увлечения. Узнай много, но не спеши поразить его всеми знаниями сразу, особенно если все перечисленное контрастно отличается от твоей натуры. Если ему нравится стритрейсинг, к примеру, а ты в нем ничего не понимаешь, не стремись в разговоре с ним сыпать терминами и теоретическими знаниями. Лучше признайся в неведении и попроси прокатить в его авто.

• Привороты, заговоры оставь лишенным здравого смысла девушкам.

Шаг четвертый – оставить якоря

Это конкретный психологический трюк, так называемое «якорение». В некоторым смысле его можно преобразовать в телесный рефлекс или память на ощущение. Как это работает:

• Выбери то, что будет якорем. Аромат, мелодию, прикосновение или слово, то, что доступно и подходит вам.

• При встрече (не первой), во время общения каждый раз задействуй якорь. Прикасайся к нему всегда одни и тем же образом. Называй всегда одним и тем же ласковым словом. Используй один аромат. Подбери мелодию, задай ее на вызов телефона, включай без повода и часто. Ну, ты поняла.

Маленький секрет: для «убойного» эффекта сочетай все вместе.

Шаг пятый – незаменимые бывают

Стань для него самой желанной. Тонкие нити симпатии сплети в крепкую косу привязанности. Стань незаменимой.

• Хвали, превозноси и гордись им. Даже за малость. Не переусердствуй, будь искренна. Особенно хвали за поступки, отношение к людям и животным. Комментируй свои слова, объясни ему, что такое хорошее ты видишь в нем.

• Стань личным психологом. Попросил объяснить чье-либо поведение, объясни. Если ему кто-то не нравится, старайся выделить положительное в образе того человека, либо посоветуй категорически разорвать отношения. Если он чего-то боится, вселяй уверенность. Помогай искать нужные контакты, знакомь с людьми.

Со временем ты заметишь, что он все больше времени желает проводить с тобой. Значит, твоя цель достигнута.

Текст: Flytothesky.ru