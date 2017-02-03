Заметил нетипичные признаки в поведении любимой? Что-то давно изменилось, но ты никак не мог взять в толк, что именно? Присмотрись, быть может, это сигнал конца тому миру, который ты знал прежде. Мы поможем раскрыть коварные замыслы в ее прекрасной головке, заранее подготовив тебя к худшему. Читай 8 опасных сигналов надвигающейся катастрофы: как понять, что дама сердца собирается тебя бросить?





8 сигналов того, что женщина решила уйти

1. Нежелание отвечать на твои заигрывания

Мы не будем брать в расчет случаи, когда она валится с ног от усталости или рассержена. Но стоит задуматься, если последние пару недель девушка активно избегает твоих прикосновений, отказывается отвечать поцелуем на поцелуй, да и секс утратил былую страстность, превратившись в механический акт. Интимность для женщины важна. Крепкие объятия – барометр ее удовлетворенности. Как только она охладеет к тебе, уверяем, ты ощутишь все на уровне тела: секса не станет меньше, но поцелуев, объятий и поглаживаний – в разы.

2. Жажда отстоять личные границы

Это раньше она не возражала, когда ты неожиданно запрыгивал к ней в душевую кабинку или массировал попу, помогая готовить. Теперь все изменилось. Она, как кошка, шипит за нарушение личного пространства или излишнее посягательство на ее свободу. Ты все чаще будешь слышать: «я хочу побыть одна, имею право», «не ходи за мной везде, дай свободно дышать», «займись уже своими делами». Она станет отделяться от тебя все больше и больше, требуя уединения и независимости, находя любой предлог, только бы отвязаться от твоего общества.

3. Отказ от совместных планов

Как только девушка решит, что вам не по пути, поверь, она прекратит строить на тебя глобальные планы. Женская речь неспроста изобилует фразами вроде «этим летом вместе съездим на море», «я хочу троих детей и собачку», «а в этой шубке буду встречать тебя в аэропорту». Так они помечают свою территорию, и, если чувства иссякли, ты ощутишь это сразу – она перестанет говорить о будущем вообще. Подметил, что подруга больше не третирует тебя необходимостью ремонта или поездки на Бермуды? Плохой сигнал, скорее, она запланировала провести это время не с тобой. Какой смысл строить планы на человека, с которым не видишь будущего?

4. Свобода от поездок к ее родственникам

Если ее семья больше не зовет тебя на семейные посиделки, ты освобожден от поездок на дачу, от тебя перестали требовать уважать слабоумного братца… плохая новость. Скорее всего, она просто не хочет показывать тебя родственникам, чтобы ваше расставание не задело круг ее близких. Либо она стыдится тебя и не хочет, чтобы родители фигурировали в ваших отношениях. Либо давно поделилась с ними планами на твой счет, а остальное – дело времени.

5. Удары по самому наболевшему

Даже крепкие отношения порой проверяют на прочность с помощью хорошего скандала. Небольшая встряска с обязательным примирительным сексом придает любви особый шарм. Вот только если любящая женщина еще пытается уберечь половину от эмоциональных потрясений, охладевшая уже ничего не боится. В ссорах она начинает бить по самому больному – зарплате, сексуальных способностях, внешности. Как будто перестает переживать за тебя, хочет посильнее задеть. Особо опасный сигнал — если дама намеренно провоцирует уйти, отказываясь бороться за чувства.

6. Нежелание общаться с твоими друзьями

Раньше она лезла из кожи вон, чтобы познакомиться с твоими друзьями. Стоило тебе намекнуть об общей встрече – и она с радостью наряжалась в самое лучшее платье, щебеча, какой восхитительный сюрприз ты преподнес! Твои друзья ее не напрягали, наоборот, она с удовольствием обсуждала с тобой их промахи или победы. Но недавно все изменилось. Девушка больше не горит желанием вместе со всеми идти в боулинг, ей стало неинтересно слушать истории о вашем прошлом, она придумывает любой повод, только бы отправить развлекаться тебя одного.

7. Стремление иметь личные секреты

Девушкам трудно хранить тайны, особенно если рядом находится человек, которому можно доверить абсолютно все! Вспомни, как закипал твой мозг, когда она пыталась обсудить с тобой проблемы своих подружек, каким блеском загорались ее глаза, когда ты выспрашивал о самом сокровенном. Она выдавала всех с потрохами, нисколько не смущаясь. Сейчас она не испытывает энтузиазма, когда ты интересуешься ее личной жизнью, даже больше, намеренно умалчивает подробности, стараясь не вводить тебя в курс дела. И все потому, что ты больше не входишь в число доверенных лиц.

8. Полное равнодушие к тому, что раньше выводило ее из себя

Помнишь, как забыл поздравить ее с годовщиной, и она закатила грандиозный скандал? Теперь все иначе. Горы твоих носков валяются по всей гостиной, а ей и дела нет. Она перестала доедать твой мозг за отсутствие «подвигов» в ее честь, ей все фиолетово. И знаешь, почему? Твоя дама сердца больше не воспринимает тебя как потенциального кандидата в мужья. Ее равнодушие к твоим промахам, отсутствие скандалов и истерик означают только одно – она приняла окончательное решение поставить точку и просто выжидает удобный момент, чтобы уйти. Ты уже ничего не значишь в ее жизни, ей все равно.

На последней стадии ничего не вернуть вспять, как раньше уже не будет. Единственная мера предосторожности – не доводить любимую до полного выгорания, стараться чувствовать мир ее эмоций, говорить о том, что беспокоит вас двоих. В конце концов, барышня не за один день решила тебя разлюбить, ее сердце черствело долгие годы волнений, которые ты игнорировал.

Но проблемы нужно решать, а женщин любить.

Текст: Flytothesky.ru