Всем нравятся красивые и ухоженные женщины, от которых невозможно отвести взгляд. Мы обращаем внимание на то, что привлекает наше внимание. Есть такие женщины, которые возводят уход за собой в культ. И правильно делают. Только дамы, которые по-настоящему любят себя, способны приковать внимание мужского пола.





Зачем успешному и состоятельному мужчине замухрышка? Женщина – отражение мужчины. Она должна украшать его лучше дорогих запонок и стильного галстука. Она должна быть представительной, словно дорогой автомобиль, вызывать зависть у друзей. Именно за такую представительницу слабого пола и будет бороться достойный кавалер. Какие же признаки ухоженной женщины?

1. Всегда чистые волосы. Ухоженная женщина не допустит грязных засаленных волос. Если кожа головы жирная, нужно как минимум два раза в неделю мыть голову, чтобы не допускать неопрятности. Также у ухоженной женщины никогда не бывает отросших корней. Прическа всегда в идеальном состоянии, даже если женщина просто выбрасывает мусор или выгуливает любимого спаниеля. Бардак на голове – верный признак наплевательского отношения к себе.

2. Аккуратные ногти. Это не значит, что ухоженная женщина постоянно клеит накладные ногти и тратит бешеные деньги на маникюр. Достаточно просто вовремя подпиливать ногти, придавая им опрятную и красивую форму. Модный критик Эвелина Хромченко считает, что нужно покрыть ногти бесцветным лаком, не увлекаясь замысловатыми рисунками и чрезмерно яркими вариантами маникюра. Огромные ногти, похожие на грабли, могут отталкивать мужчин. Да и в быту от такой женщины будет не слишком много толка. С длинными-то ногтями и уборку сделать сложно. Мужчина сразу сделает такой вывод.

3. Отсутствие запаха пота и немытого тела. Женщина должна пахнуть весной. Если присутствует запах пота, нужно немедленно с этим бороться. Пользуйтесь дезодорантами без запаха, регулярно стирайте одежду. Ни в коем случае нельзя наносить духи на немытое тело. Запах отпугнет всех мужчин в радиусе ста метров. Духи выбирайте нежные, без надоедливого запаха. Нижнее белье – отдельная тема. Его нужно менять регулярно, заботясь о чистоте и свежести. Нижнее белье приобретается в фирменном магазине. Тогда оно не превратится в тряпку после первой же стирки.

4. Идеально чистая обувь. Туфли, сапоги или ботинки должны быть в идеальном состоянии. Носите с собой специальную щетку, чтобы в нужный момент без труда убрать загрязнения и придать обуви привлекательный вид. Сбитые набойки и потертые пряжки сразу меняйте. Такие детали кажутся незначительными, но они всегда на виду, их непременно заметят и сделают соответственные выводы.

5. Свежее дыхание. О том, что зубы чистят минимум два раза в день знают все, но исполняют это элементарное требование гигиены единицы. Иногда несвежее дыхание губит даже самый идеальный имидж. В сумочке всегда должна быть жвачка или мятные леденцы. Зубы должны чиститься два раза в день. Источник несвежего дыхания должен быть обнаружен и устранен. Возможно, стоит подлечить десна, пищевод или печень. Именно из-за них часто возникает несвежее дыхание. Женщину, которая источает неприятный запах изо рта, никогда не захотят поцеловать, даже в щечку.

Ухоженность должна быть главным признаком каждой женщины. Можно не обладать дорогой одеждой и ездить на маршрутке, но ухоженной обязана быть любая женщина, независимо от ее материального положения и социального статуса.

Для того, чтобы выглядеть опрятно, не нужно тратить баснословные деньги, главное — регулярно ухаживать за собой и не лениться уделять себе немножко времени ежедневно.

Текст: Flytothesky.ru