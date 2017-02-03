Стивен Хокинг является мегагениальным физиком и автором книги «Краткая история времени», а еще он создал массу различных смарт-вещей и смог объединить множество разрозненных научных идей и их доказательства. Однако и у него, как у обычного простого смертного, есть собственные малоизвестные факты из его жизни.





1. Он узнал о своем диагнозе в 21 год, причем после этого врачи давали ему не больше трех лет жизни

В 21 год у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига), и врачи отпустили ему не более трех лет жизни. Хокингу эта новость капитально не понравилась, и он умудрился дожить вот уже до 74 лет. Мы, конечно, не математики, но 53 года, прошедшие с того времени, явно больше чем 3 года.

2. Он был дважды женат и у него трое детей





У Стивена Хокинга образ гения-одиночки, но на самом деле (чисто статистически) он был дважды женат и даже обзавелся тремя детьми. Возможно, теоретические дискуссии об истинной природе космоса являются мощным афродизиаком? Кстати, дети его пока не превзошли своего отца в гениальности, но дочь Люси все же написала под его руководством книгу для детей, интересующихся наукой.

3. Он бросил свою первую жену, чем едва не довел её до попытки самоубийства





Любить Стивена Хокинга, видимо, нелегко. Его первая жена Джейн не только растила их троих детей, но и постоянно заботилась о Стивене. Когда Хокинг стал известным, супруги начали отдаляться, пока Джейн не почувствовала, что она и дети стали просто дополнением к нему. Увы, но вскоре Хокинг бросил её ради одной из своих медсестер, на которой впоследствии и женился. Джейн была настолько раздавлена, что даже подумывала свести счеты с жизнью. Что это? Настоящая любовь? Стокгольмский синдром? Кто знает? Между прочим, со второй женой Хокинг тоже затем развелся.

4. Он всегда охотно организовывает встречи с детьми-инвалидами

Вы знаете, что многие знаменитости любят ходить в больницы в костюме супергероя, чтобы подбодрить детей. Не исключение и Хокинг – он тоже встречается с больными детьми, чтобы показать им, как можно полноценно жить, даже если ты не можешь двигаться. Он также борется за право на эвтаназию, собирает деньги на благотворительность и принимал участие в Ice Bucket Challenge и Паралимпийских играх. Кстати, о супергероях…

5. Он обожает Супермена и Лоис Лейн





Стивен Хокинг как-то признался, что хотел бы иметь силу Супермена, а когда он был помоложе, то даже был влюблен в Лоис Лейн, а точнее в Марго Киддер, которая играла Лоис Лейн в фильме «Супермен» с Кристофером Ривом. В каком-то смысле Хокинга тоже, наверное, можно назвать Суперменом.

6. Он хотел бы примерить образ Джеймса Бонда-злодея





Не просто злодея, а именно Бонда-злодея! Хокинг чертовски умен, он прикован к коляске, он говорит любопытные и странные вещи, и он британец. Чем не злой гений? Кроме того, он наверняка вынашивает у себя в мозгу какие-то коварные планы касательно нашей Вселенной.

7. Он разговаривает с помощью мышц щек

Как вы знаете, Стивен Хокинг абсолютно обездвижен. Хотя, не совсем. У него двигаются мышцы щек, с помощью которых он и общается. Да, у него есть специальное устройство, синтезирующее его речь, так что это вполне можно назвать особой магией по Стивену Хокингу. Между прочим, синтезатор речи для него разработал первый муж его второй жены.

8. Он принимал участие в работе над последним альбомом группы Pink Floyd

Это достаточно странно и противоречиво – быть самым умным человеком в мире и одновременно полностью обездвиженным. Что ж, тогда вполне понятно, что он согласился сотрудничать с одной из самых психоделических групп в мире Pink Floyd. Да, Стивен Хокинг тоже работал над их последним альбомом, а точнее даже двумя альбомами: The Division Bell и The Endless River. Стивен Хокинг выступает в песне «Talkin’ Hawkin» в качестве… исполнителя. В композиции звучит его роботизированный голос из синтезатора речи.

9. Он создал видео в целях борьбы с ожирением

Стивен Хокинг не только разгоняет чуть ли не руками черные дыры во Вселенной и поет вместе с лучшей группой в мире, он еще ненавидит ожирение. Принимая во внимание то, что Хокинг не может двигаться, он действительно возмущен фактом, почему так много здоровых людей становятся неприлично тучными. Он даже создал видео на эту тему, в котором звучат его слова: «К счастью, решение очень простое: увеличение физической активности и изменение рациона питания… Поверьте – это не высшая математика».

10. Он верит в инопланетян и считает, что они хотят всех нас уничтожить

Хокинг – конечно, гениальный ученый, потому и понятно, что он верит в жизнь за пределами нашей планеты. Причем он не утверждает, что инопланетяне уже среди нас или что НЛО – это их корабли. Хокинг просто говорит, что ТАМ что-то есть, и если мы когда-нибудь найдем инопланетян, то лучше от них спрятаться. «Если пришельцы когда-либо посетят нас, то результат будет еще худшим, чем с Колумбом, высадившимся в Америке. Вы же помните, что случилось после этого с коренным населением?»

Текст: Flytothesky.ru