Поговорим о психологии «жертвы»





Любовница – одно слово, девять букв и десяток подводных камней. Казалось бы, когда вокруг в изобилии свободных и по-хорошему достойных претендентов на руку и сердце, зачем покушаться на чужое? Начинать отношения, плачевный исход которых заранее известен?

Мы не будем вдаваться в глубины морали, разбирая по косточкам дам, которые намеренно желали разбить другую семью. Но взглянем на проблему с точки зрения психологии. Почему молодая женщина пытается связать жизнь с несвободным и бесперспективным мужчиной? Что движет той, которая не хочет влезать в чужие пенаты, но продолжает рыть себе яму? Давайте разбираться.

Почему женщины выбирают женатых мужчин?

1. Страх серьезных отношений

Будем честными, когда женщина переживает болезненный разрыв с некогда любимым человеком, она впадает в настоящий ступор. Рушатся ее мечты, девические идеалы и планы на будущее. Она чувствует, что неудачный опыт (развод, предательство, измена) слишком больно и глубоко ранит душу, а потому ни при каких обстоятельствах нельзя допустить повторения этой экзекуции.

Что дальше? Она все также хочет жить, любить и чувствовать себя востребованной, потому ее бессознательное делает выбор в пользу самого безопасного варианта – отношений с уже занятыми мужчинами. Короткий роман при таком раскладе позволяет получить все необходимое – любовь, секс и внимание, которого не хватает. А взамен? Можно не бояться, что отношения выльются во что-то серьезное, очередной раз разбив сердце.

2. Повторение семейного сценария

Часто можно стать свидетелем того, как дочка во всем копирует судьбу матери, следуя какому-то зову рода на бессознательном уровне. Этот неблагополучный семейный сценарий передается через поколения, пока кто-то не найдет в себе силы разорвать круг. Женщины с такой программой выбирают в спутники мужей-алкоголиков, домашних тиранов или просто любителей пойти налево. И не потому, что «злой рок», но потому, что копируют поведение старших.

И если мать когда-то бежала от любви, не брезгуя отношениями с женатыми, нечего удивляться тому, что ее дочь пойдет по тем же стопам, культивируя те же установки. «Принцев на всех не хватит, — вторит ей мать. — Отбивать у другой нормально».

3. Выбор удобного любовника

Есть и такая категория женщин, которым не нужен мужчина как муж или отец семейства. Такие прекрасно обеспечивают свои нужды сами, жизнь одиночек их устраивает, ведь ни перед кем не нужно отчитываться, можно жить так, как удобно. Единственное, в чем они не могут себе отказать, так это в сексуальной разрядке, для чего и подыскивают подходящего по всем параметрам любовника.

Встретить холостяка? Есть риск, что он захочет чего-то большего, начнет мучить своими чувствами или желанием родить ребенка. Эгоистичные женщины слишком себялюбивы, чтобы рисковать комфортной жизнью, вот и приходится выбирать безопасное, желательно уже проверенное – женатого мужчину из близкого круга, с которым приятно коротать вечерок-другой, не мучая себя поиском «идеального принца».

4. Банальная неопытность

В сети взрослых женатых мужчин часто попадают неопытные девы, которые просто не понимают, с чем связались, в силу юного возраста. Зачастую их воображение поражает именно опытность мужчины по части флирта. Галантный, ухоженный, хорошо зарабатывающий и сексуально-раскрепощенный партнер не идет даже в натянутое сравнение с желторотым двадцатилетним пареньком, который ни себя подать не может, ни что-то предложить. Естественно, девушка не думает о последствиях и с головой ныряет в омут страсти.

А дальше история банальна. Сначала все напоминает сказку – он черпает в ней вдохновение и отдушину, покупает дорогие подарки, ограждает от всех проблем. А потом она сидит с ведерком мороженного и льет три ручья слез – ею поиграли и выбросили, использовав для разрядки.

5. Привычка жить в страданиях

Некоторые женщины также имеют весьма искаженное представление, что на самом деле означает любовь. Если они живут комфортно и спокойно, подсознание диктует: что-то здесь не так. Поэтому такие дамы чем-то напоминают наркоманов в поисках сильных и ярких ощущений, эмоциональных качелей, жизни на грани. Только так они чувствуют, что живы, что по-настоящему любят, что мир наполнен действием.

«Страдалицы» не хотят, да и не умеют жить по-другому. Они знают, какую боль принесет связь с чужим мужчиной, что это неправильно и нечестно. Но все-таки готовы терпеть страдания и дискомфорт, не в силах разорвать порочную связь. О таких говорят «любит помучиться», пусть она и не дает себе в этом отчета…

Выводы

Во всех приведенных нами примерах есть один общий фактор, который объединяет женщин, влюбленных в женатых мужчин. Это жажда безопасности. Посудите сами, женатый – хороший поставщик приятных эмоций, чувств и секса. Но все-таки с ним не построишь настоящих долговременных отношений, не разделишь всех эмоций и планов на будущее, он уже занят, а потому заранее проигрышный вариант. Где-то подсознательно женщины-жертвы понимают, что, выбирая «безопасность», попадают в ловушку.

Отчего же они убегают на самом деле? Почему боятся открыться для близких отношений, у которых может быть будущее? Ответ на данный вопрос и станет ключом к личному счастью.

Текст: Flytothesky.ru