Девятая из десяти Божьих заповедей гласит: «Не лжесвидетельствуй против ближнего своего». Иными словами, вы не должны лгать. Этот же постулат поддерживают и другие ведущие религии. Даже если вы атеист по убеждению и не верите в высшие силы, вы наверняка знаете и понимаете, что говорить неправду – это одновременно и глупо, и аморально. Каковы же убедительные причины, которыми следует руководствоваться, чтобы избежать лжи в любом её проявлении?





1. Запоминание того, о чем вы лжёте

Насколько крепка ваша память? Если вы периодически (или постоянно) говорите неправду, то вам приходится запоминать, о чём именно, чтобы позже не противоречить самому себе и не попасться на горячем. Мало того, чтобы оправдаться вам придётся солгать и во второй раз, дабы избежать разоблачения первой лжи. Слишком много неправды сложно для запоминания, и вы рискуете запутаться в сложной паутине нервотрёпки и обмана. Жизнь гораздо проще, если вы сами стремиться быть проще и говорить исключительно правду.

2. Потеря доверия людей

Когда вы пойманы на лжи, люди, как правило, перестают вам доверять. Если вы лжёте всегда и везде, люди станут относиться к вам с подозрением. В результате наступит момент, когда вам больше никто не будет верить, даже если вы на самом деле можете говорить правду. Отсутствие доверия – это отсутствие общения. Следовательно, закоренелый лжец становится очень одиноким человеком.

3. Плохая репутация

Когда люди начнут понимать, что вы склонны ко лжи, ваша репутация будет разрушена. Более того, «сарафанное радио» очень быстро распространит новости о вашей дурной привычке. Вы и сами знаете, что постоянно лжёте, но надеетесь, что это не будет обнаружено. То есть вы считаете, что вы умнее, чем люди вокруг вас, но вот интеллект и проницательность других всё же не следует недооценивать.

4. Привыкание

Сначала ложь может показаться полезной и оправдывающей себя, тем более, если люди на первых порах её воспринимают. А это вызывает привыкание и специфическое чувство власти. Солгав один раз, вы увидели, что это сошло вам с рук. Вскоре вы можете почувствовать искушение солгать снова, чтобы добиться желаемого или произвести впечатление. В результате ложь и ваше привыкание к ней нарастают как снежный ком. Фактически это наркотик, на который можно подсесть, а вот вылечиться от такой привычки будет сложно.

5. Юридические последствия

Безобидная ложь вряд ли вовлечёт вас в неприятности с законом, а вот более серьёзный обман может иметь вполне реальные и неприятные последствия. Вы уверены, что вы до такого не дойдёте, но привычка лгать, как правило, начинается с малого, а затем только усугубляется.

6. Разрушенные отношения

Вспомните вашу реакцию, когда вы узнали, что кто-то вам солгал? Скорее всего, вы рассердились или обиделись. Кроме того, ложь может привести к эмоциональной боли. Многие отношения между хорошими друзьями, членами семьи и парами были полностью разрушены именно из-за обмана. Неужели он стоит принесённой им боли? Стоит ли разрушать этим ценные для вас отношения? Вы хотите, чтобы люди, любящие и заботящиеся о вас сегодня, уже завтра вас презирали и ненавидели?

7. Самооценка

Неправда не только оказывает влияние на то, как другие люди видят и воспринимают вас. Она разрушительно действует и на вашу самооценку. Трудно уважать самого себя за собственные слова и действия. Чем больше вы лжёте, тем хуже вы к себе относитесь. Если вы не верите себе, то ни о каком личном прогрессе и речи быть не может.

8. Утрата собственной личности

Со временем неправда намертво прилипает к вам и становится второй натурой. Когда вы регулярно лжёте о том, например, кем вы являетесь, то вы просто вживаетесь в этот придуманный, ненастоящий образ, живёте не своей жизнью и теряете себя как личность.

Текст: Flytothesky.ru