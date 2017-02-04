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Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

05.02.2017 00:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Дмитрий Губарев – удивительный художник и музыкант. Он родился в городе Светлогорск (Украина) и всегда испытывал страсть к родной музыке, символам, культуре и искусству и всегда мечтал о создании своих собственных музыкальных инструментов.

Как и многим другим творческим людям, Дмитрию приходилось работать не по призванию (он работал промышленным альпинистом!), чтобы иметь средства к существованию. Каждый день он вскарабкивался на высокие башни и небоскребы для проведения каких-либо технических работ, а по ночам и в выходные он увлеченно работал над своей мечтой – созданием Гуды (язычкового тонального барабана). Кроме того, Дмитрию нужно было содержать свою семью и маленькую дочь.

Каждый день был для него борьбой и стремлением творить – все это смешивалось в коктейль из радости, счастья и разочарования. Успех каждого творческого человека – это всегда интересная история, и её можно узнать на сайте Дмитрия.

А сейчас просто полюбуйтесь этими изумительными творениями, поскольку в его музыкальных инструментах определенно есть нечто неземное и божественное.

Сайт: guda-druminstagram

Это самый первый барабан, который Дмитрий сделал 5 лет назад

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 Он всегда испытывал страсть к родной музыке, символам, культуре и искусству и всегда мечтал о создании своих собственных музыкальных инструментов

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 По ночам и в выходные он увлеченно работал над своей мечтой – созданием Гуды (язычкового тонального барабана)

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 Теперь создание барабанов – это основная работа Дмитрия, с помощью которой он зарабатывает на жизнь и на свою семью

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 Поскольку Дмитрий – графический дизайнер по образованию, он собственноручно разрабатывает каждый изысканный узор для своих барабанов

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 В эти узоры он вплетает древние символы, флористические элементы и сакральные геометрические фигуры

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 Эта модель очень дорога Дмитрию, так как напоминает ему о его этнических корнях

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 Дмитрий уделяет огромное внимание качеству своих инструментов, и именно поэтому они звучат и выглядят действительно божественно

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 Он один из тех немногих мастеров, которые могут сделать инструмент красивым и одновременно идеальным с профессиональной точки зрения

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 И это еще одно напоминание для всех нас, что если в сердце живет истинная страсть, то как бы не было трудно достичь цели, мы никогда не должны отказываться от попыток

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

 В этих барабанах живет дух природы

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

Они идеально подходят для медитации, профессиональных музыкантов и даже для абсолютных новичков!

Этот парень делает музыкальные инструменты с совершенно внеземным внешним видом и звуком

А это Дмитрий в процессе создания одного из своих барабанов:

 
 
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Дмитрий Губарев – удивительный художник и музыкант. Он родился в городе Светлогорск (Украина) и всегда испытывал страсть к родной музыке, символам, культуре и...

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