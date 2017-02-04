Фактрум рассказывает очень смешную историю, которая научит вас внимательнее читать объявления!





Помнится, Московский зоопарк лет 15 назад развесил по всему городу афиши, что на его территории будет проходить «Парад ночных бабочек». Висели эти красочные афиши несколько дней. В указанную дату у ворот зоопарка было не протолкнуться: толпились парни и мужики, приехало множество журналистов, все важные такие, с камерами, фотоаппаратами, диктофонами. Даже съёмочная бригада с «НТВ» была!

И вот ворота открылись, толпа ринулась внутрь. Там их встретил здоровенный мужик, одетый в «энцефалитку» — защитный костюм, и попросил всех следовать за ним. Мужчины, находясь в радостном предвкушении и небольшом недоумении от наряда мужика, потопали за ним дружным строем.

Вывел их мужик на полянку, обвёл суровым взглядом, представился главным энтомологом и начал вещать про жизненный цикл павлиньих глаз, бражников и прочих, что они едят, как опыляют растения, как развиваются…

Лица офигевших журналистов и прочих мужиков надо было видеть!