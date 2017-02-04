Советы психологов





Наша психика так устроена, что негативная информация воспринимается мозгом с куда большим энтузиазмом и на дольше сохраняется в памяти, что обусловлено инстинктом выживания. Отсюда растут ножки самых разных заболеваний, ведь негативные мысли запускают механизм саморазрушения, и организм начинает пожирать сам себя.

Постоянные головные боли, аллергические реакции, язвы, колиты – все это следствие стрессов и подавленных негативных переживаний, которое подтачивают работу всех органов и систем. Помимо проблем физических, навязчивые страхи программируют человека на неудачи в личной жизни. Получается, независимо от наших желаний, мы ловим себя в мире того, чего не хотели. Вот почему так важно вовремя нажать кнопку «стоп»!

Как перестать накручивать себя?

Для начала четко разобраться в том, чего мы боимся на самом деле, насколько наш страх рационален. Если вы хороший специалист и постоянно развиваете навыки, есть ли смысл переживать за будущее? Если вы не забываете о ежегодной профилактике, поддерживая тело в спортивной форме, зачем придумывать себе болезни? Определитесь с тем, реальна ли ваша проблема, или вы создали ее сами? Если ситуация взаправду тяжела, помните, все в жизни решаемо.

Практические советы, которые помогут избавиться от негатива.

1. Меняйте угол восприятия

Запомните, нет однозначно плохих или 100% хороших событий, есть ситуация и наше отношение к ней. Можно плакать о том, какие возможности были утеряны, а можно ждать еще лучших. Лить слезы по мужчине, который ушел, или открыть сердце для более достойного претендента. Все зависит от точки восприятия.

2. Старайтесь жить настоящим

Человека делает несчастным две вещи – либо постоянное сожаление по поводу прошлого, либо навязчивые переживания на тему будущего. Мы то вздыхаем об утраченных возможностях, то боимся чего-то, что даже не случилось. А нужно просто жить настоящим, быть в моменте сейчас.

3. Концентрируйтесь на хорошем

Хватит все время думать о том, что мешает, делает вас раздраженным или слабым. Концентрируйте внимание на позитивных мелочах – улыбке прохожего, надбавке к зарплате, удачному стечению обстоятельств. Мы притягиваем в жизнь именно то, на что направляем свою энергию.

4. Делитесь наболевшим

Современная медицина подтвердила, что около 71% раковых больных обладают общей чертой – эти люди переживают обиды глубоко внутри, не говоря о них вслух. Замыкаться в себе вредно для здоровья! Старайтесь искать поддержку, обсуждать проблемы и делегировать полномочия, а не просто терпеть.

5. Не хватайте чужой негатив

Новостная лента, которая пестрит информацией о насилии, проблемы друзей и начальников, которые выливаются на нас ежедневным потоком, – пресекайте это на корню или хотя бы не перенимайте на себя. Как испорченное настроение поможет все исправить, если эти проблемы не ваши?

6. Радуйтесь мелочам

Почему вы позволяете каким-то мелочам портить свой день, не признавая их исцеляющей силы? Остановитесь и посмотрите вокруг. Красивый цветок на подоконнике, ясная погода за окном, вкусный ужин… все эти мелочи наполнены чудом, за которое нужно сказать спасибо.

7. Помогайте слабым

Нет времени на депрессию, когда помогаешь людям, которым еще хуже. Пожилые, инвалиды, дети-сироты – все они нуждаются в нашей заботе и доброте, их мир гораздо сложнее нашего, но они находят силы улыбаться. Делая кого-то счастливее, ловишь себя на мысли, что и сам наполняешься счастьем.

8. Ищите в себе плюсы

Что есть у вас такого, чем не может похвастать никто другой? Вы непревзойденный оратор, танцор, любите писать стихи? А может, умеете заботиться о близких людях, предоставляя плечо помощи? Найдите то, что делает вас уникальным, что позволит уважать себя, ощущать собственную значимость.

9. Выходите в социум

Одиночество искусственно порождает мысли, что мы никому не нужны. Не стоит превращаться в затворника, старайтесь знакомиться с новыми людьми, поддерживать старые связи. Чем больше общения, тем больше впечатлений и лучше самочувствие. Только окружайте себя позитивными примерами, которые будут давать энергию к действиям.

10. Ставьте вдохновляющие цели

Часто депрессия подкрадывается тогда, когда человек бездействует и не может найти применение своим ресурсам. Это состояние легко перебороть, если поставить цель, которую захочется покорить. О чем вы давно мечтали, но забыли? Пора искать помощников в своем деле, копить деньги и идти напролом к мечте.

11. Занимайтесь спортом

Застой крови, постоянное сидение в помещении с недостатком кислорода порождает и застой в мыслях. Именно поэтому жизненно важно заниматься активными видами спорта – танцами, теннисом, плаваньем, бегом, фитнесом. Не ленитесь заботиться о здоровье, зарядка на свежем воздухе станет отличным помощником в борьбе с негативом.

12. Слушайте мотивирующую музыку

Одним из сильных стимулов начать новую жизнь может послужить и удачно подобранная музыкальная композиция, которая не только затронет душевные струны, но и заставит пересмотреть ранее сформированные взгляды на жизнь. Найдите песню, которая заставит улыбаться, по-новому оценив мир, и проникнитесь ее настроем!

Испытывать негативные переживания нормально, но чтобы получить что-то лучшее – нужно работать над собой. Недаром только хороший труд щедро вознаграждается жизнью.

Текст: Flytothesky.ru