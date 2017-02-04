Добиться достатка нелегко. Это требует от нас концентрации сил, выхода из зоны комфорта, специальных навыков и знаний. Работа над собой, взросление, саморазвитие, стремление к лучшему, окружение и удача – вот основы достижения благополучия. Но что же мешает нам стать успешными и богатыми? Ведь никто не связывает нам руки, не запирает в четырех стенах. Значит причина кроется в нашей голове?





Итак, разберем плохие привычки, которые мешают нам разбогатеть, стать успешными.

1. Отрицание собственного таланта

Почему по мере взросления людям пытаются навязать идею, что на любимом деле много денег не заработаешь? Сколько несостоявшихся художников, поэтов, артистов сейчас сидят в серых офисах и занимаются не тем, чем хотели бы. Талант в нас развивают в детстве, водят на кружки, подталкивают к участию в различных конкурсах. После совершеннолетия вся эта радужная картина мира разбивается вдребезги о решение родителей при выборе профессии. Оглянитесь по сторонам. История знает примеры, когда дети миллиардеров бросают семейный бизнес и начинают заниматься тем, что нравится только им. Вопреки решению состоятельных родителей они идут навстречу мечте, начинают все с нуля, без денег, без привычных удобств.

2. Оглядка на достижения других людей

Ориентация на чужие достижения ошибочна и не перспективна. Успех другого человека основан на его личном характере, склонностях, предрасположенности заниматься именно этим делом, а не каким-то другим. Повторить опыт другого человека невозможно. Но взять на заметку определенные приемы поведения можно, даже нужно! Изучайте стратегию успеха человека, но не пытайтесь ее скопировать. Ведь успешные люди часто говорят о своих удачах, опуская темные стороны своего бизнеса.

3. Погоня за статусом

Сегодня определенная профессия находится на пике популярности, а завтра уже нет. Благо, что много обучающих центров предлагают быстрые профессиональные курсы, которые помогают освоить новые навыки. Не гонитесь за статусными профессиями, думайте на шаг вперед. Людям, которые в будущем планируют переехать и работать заграницей, стоит подбирать универсальные профессии, не зависящие от законодательства той или иной страны. Будучи бухгалтером в России, вы не сможете моментально найти работу бухгалтером в Германии из-за разницы в законах стран.

4. Хорошая зарплата – залог благополучия

Искать работу с хорошей зарплатой, не обращая внимания на специальность, большая ошибка. При выборе профессии думайте о том, можно ли развиваться на рабочем месте. Или вам придется годами клеить марки на почтовые конверты?

5. Успех напоказ

Соизмерение расходов и доходов первостепенная задача любого человека, желающего жить в достатке. Вот, казалось бы, что успех у вас уже в руках, и вы можете позволить себе дорогие вещи. Расходы на имиджевые безделушки – это бесполезная трата времени и денег. Пока вы только находитесь в стадии подъема. Потратьте заработанные деньги на новые знания. Знания можно получить не только из книг. Запишитесь на курсы, съездите заграницу и изучите тонкости вашей профессии в другой стране.

6. Транжирство

В наше время уже всем понятно, что иметь накопительный счет в банке – веление времени. Некая отложенная сумма может спасти своего обладателя в какой-то сложной ситуации. Именно то, что человек смог сам решить свою проблему, возвысит его в глазах окружающих. Расчет на кредит – это дело неблагодарное. Никто не знает, как может измениться экономическая ситуация в стране.

Необходимо осознавать, что избавление от ошибок в мышлении не приводит моментально к богатству. Понимание ситуаций, заводящих в тупик, не увеличивает доход. Следует очень старательно изучать до малейших тонкостей дело, которым занимаешься, заниматься саморазвитием и самосовершенствованием.

Текст: Flytothesky.ru