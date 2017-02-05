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Родители-вертолеты»: в чем их опасность?

05.02.2017 22:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Родители-вертолеты – термин, обозначающий людей, чьи дети окружены гиперопекой и несамостоятельны в своих решениях и действиях. Собственно, отсюда возник и образ: родитель, как вертолет, кружащий над своим чадом. Возможно, «вертолеты» – не такие уж и кошмарные родители, намерения во всяком случае у них весьма благие, но только подобное общение и воспитание однозначно разрушает, а не поощряет самостоятельность и уверенность ребенка, а благими намерениями вы и сами знаете, какая дорога и куда вымощена. А вы замечали у себя признаки типичного родителя-вертолета?

Родители-вертолеты»: в чем их опасность?

1. Чрезмерная забота и контроль

Родитель-вертолет безостановочно «парит и кружит» над ребенком, не теряя бдительности, и время от времени резко пикирует вниз, если ему кажется, что ситуация требует вмешательства. Он искренне полагает, что несет своему чадо добро и оберегает его от всяческих опасностей и соблазнов: возможных и гипотетических. Родители-вертолеты чрезвычайно рьяно ограждают ребенка от жизненных вопросов и проблем и создают ему максимально безопасные, а то и тепличные условия.

2. Принятие решений за ребенка

Родители настроены влиять на все действия и поступки своего отпрыска и принимать за него собственные, единственно верные решения, причем неважно, сколько ребенку лет. Мало того, родитель-вертолет чрезвычайно горд собой, поскольку уверен, что так он принимает весь удар на себя и избавляет ребенка от стресса и дискомфорта, непременно возникающих из-за принятия решений.

3. Удерживание на поводке

Родители-вертолеты всегда неотлучно рядом со своим чадом, буквально держа его на невидимом поводке, особенно в местах людных. Они не выпускают его из вида ни на одну секунду и следуют за ребенком по пятам. Например, в бассейне такой родитель сидит возле воды с массой спасательных жилетов и нарукавников, а в кафе промокает ребенку рот салфеткой и чуть ли не кормит с ложечки.

4. Прямые и безапелляционные указания и команды

Даже не пытаясь разъяснить ребенку, что от него ожидают, типичный родитель-вертолет сразу переходит к раздаче указаний и команд, нередко на повышенных тонах, ожидая их немедленного и беспрекословного исполнения. Ребенок не имеет права ставить под сомнение или оспаривать такие директивы. Конечно же, родительский авторитет должен присутствовать, но гораздо лучше не строить детей, как солдат на плацу, а четко и доходчиво объяснять последствия, скажем, неприемлемой поведенческой модели. Дети – не собачки, подающие по команде лапку за угощение. Они учатся на примере собственных родителей и многое у них перенимают.

5. Выполнение задач за ребенка

Родители-вертолеты заботливо делают за ребенка все уроки и заставляют его пользоваться чашкой-непроливайкой чуть ли не до школьного возраста. Они носят за ненаглядным чадом рюкзак в школу, нарезают еду на кусочки и завязывают шнурки на ботинках, хотя такие действия ребенку вполне под силу. Фактически это лишает его возможности учиться и развиваться, зато он с самых ранних лет уясняет для себя модель зависимости и перекладывания ответственности, как единственно верную и очень удобную.Родители-вертолеты»: в чем их опасность?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Родители-вертолеты – термин, обозначающий людей, чьи дети окружены гиперопекой и несамостоятельны в своих решениях и действиях. Собственно, отсюда возник и образ:...

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