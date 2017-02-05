В отличие от кошек с девятью жизнями, люди умирают только один раз. Хотя история знает немало загадочных смертей, которые окружены массой слухов и предположений о том, что человек лишь сымитировал свою смерть, чтобы исчезнуть из поля зрения социума.

1. Майкл Джексон





Смерть Майкла Джексона потрясла мир. Пережив множество не самых приятных жизненных ситуаций, человек умер от случайной передозировки лекарств. Однако некоторые фанаты певца настаивают, что Джексон жив. Уже, говорят, даже появились пленки, якобы запечатлевшие вполне себе живого Джексона. В конце концов, показания вокруг его смерти тоже разнятся. Официальные сообщения говорят, что он умер задолго до прибытия скорой помощи, а врачи обмолвились, что когда его доставили в больницу, он был еще жив.

2. Авраам Линкольн





Все мы знаем историю: Авраам Линкольн был убит в театре выстрелом в голову. Но, есть версия, что он на самом деле не был смертельно ранен в театре Форда. С одной стороны, все врачи, обследовавшие Линкольна, давали противоречивые прогнозы. Кроме того, он якобы видел вещие сны в течение трех ночей подряд перед покушением и охотно рассказывал о них всем окружающим, возможно, подготавливая людей заранее. Зачем это было ему нужно? Якобы, чтобы удалиться с глаз публики, ведь у Линкольна была масса недоброжелателей, и его «убийство» произошло спустя пять дней после окончания Гражданской войны.

3. Элвис Пресли





С Элвиса, собственно, и началась мощная волна теорий под названием «кумиры не умирают». У фанатов есть масса доказательств тому, что Элвис, конечно же, жив. Его ухитряются «видеть» всегда и везде, выдавая желаемое за действительное. А как вам утверждение того, что Элвис в гробу вспотел, а значит инсценировал смерть? А факт того, что результаты вскрытия засекречены и их никто не читал? Чем не основание думать, что король рок-н-ролла все же умело нас всех разыграл?

4. Тупак Шакур





Фанаты также уверены, что Тупак никак не мог умереть. Скорее всего, это была инсценировка, чтобы избежать тюремного заключения. Да, в него стреляли в машине, да, знаменитого рэпера доставили в больницу с огнестрельными ранениями, но они были несмертельными, а значит умереть кумир не мог. Ну, в общем, Тупак, как вы понимаете, тоже жив.

5. Курт Кобейн





Говорят, что Курту Кобейну просто надоела слава, гастроли, и вообще образ жизни певца и музыканта, потому он взял ручку и написал записку, что покидает группу и уходит со сцены. Очень много разговоров и спекуляций велось именно вокруг этой записки, в которой якобы нет никакого намека на самоубийство. Если первоначально появлялись слухи, что его застрелила жена Кортни Лав, то позже стали озвучиваться версии того, что супруги просто разработали план убедительного исчезновения Курта.

6. Адольф Гитлер





Оказывается, есть шанс, что Гитлер еще жив, хотя, к счастью, чертовски стар, чтобы напакостить человечеству. Как гласит история, Адольф Гитлер и Ева Браун укрылись в бункере и свели счеты с жизнью, после чего их тела сожгли. Однако вот уже не одно десятилетие бродят слухи о том, что на самом деле эта парочка инсценировала свою смерть, улизнула от правосудия и спряталась в Аргентине.

7. Принцесса Диана





Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в туннеле, и виновниками аварии называют папарацци. Однако некоторые люди продолжают считать, что смерть Дианы была на самом деле просто прикрытием. Почему? Потому что перед трагедией Леди Ди заявляла, что хочет уйти из публичной жизни, а в показаниях шофера автомобиля, который оказался весьма таинственной личностью, есть очень много нестыковок. А еще поговаривают, что якобы принцесса Диана инкогнито присутствовала на свадьбе своего сына!

8. Амелия Эрхарт





Исчезновение известной летчицы Амелии Эрхарт в 1937 году породило немало слухов. Официальная версия: крушение самолета над Тихим океаном. Тела Амелии и второго пилота найдены не были. Немедленно возникла чуть ли не теория заговора с вовлечением первых лиц государства. Кроме того, говорилось и о том, что летчицу взяли в плен японцы; Амелию даже якобы видели в японской тюрьме, где её потом казнили. Однако тайна её исчезновения так и осталась по сей день тайной.

9. Алистер Кроули





Оккультист, каббалист и мистик Алистер Кроули был тем человеком, который в начале 20 века разработал систему церемониальной магии. Умер он в 72 года, но люди упорно верят в то, что он очень удачно сымитировал смерть и, следовательно, по-прежнему жив, неся в массы свое учение. Ну разве может человек, которого при жизни считали гениальным черным магом и сатанистом, умереть от какой-то банальной пневмонии?

10. Григорий Распутин





Распутин, оказывается, запросто мог выжить по той простой причине, что абсолютно ничто не могло его убить. Да, его действительно люто ненавидели и мечтали сжить со света. Вот что случилось в ночь, когда он «умер»: его накормили цианидом, затем в него несколько раз выстрелили, но он сбежал, потом его догнали, избили и снова подстрелили, но он все еще оставался жив. Итак, потеряв всякое терпение, убийцы связали его и бросили в реку. Тело нашли спустя несколько дней, но был ли это действительно Распутин?

Текст: Flytothesky.ru