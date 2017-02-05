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10 бесподобных анекдотов для любителей посмеяться
06.02.2017 12:29 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум желает, чтобы читатель всегда был бод и здоров, поэтому и предлагает к прочтению шикарные анекдоты!
— А можно всех посмотреть?
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Доказано, что смех благотворно влияет на человеческий организм. Поэтому стоит поменьше хмуриться, грустить и расстраиваться из-за мелочей!
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