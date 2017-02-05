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Когда дедушка — остряк тот ещё
06.02.2017 12:34 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает уморительную историю про одного дедушку, который заставил расхохотаться всю палату!
Мой дедушка сейчас находится в больнице, и я каждый день захожу к нему. И вместе с ним в палате лежит парень, который каждый раз, когда к кому-то приходит жена, говорит:
— А вы жена Васи, да? А вчера вроде бы другая женщина навещала…
Первые раз десять смешно было, ага…
Так вот, к этому парню всё время приходит блондиночка, симпатичная такая, хохотушка. А сегодня пришла другая: темненькая, взгляд суровый, эмоции так и хлещут при разговоре. И мой дед возьми и ляпни:
— Вань, это, что ли, твоя? А вчера же другая какая-то была…
И этот юморист местного разлива как покраснел, прямо до ушей! Брюнеточка грозно на него посмотрела, тот какие-то оправдания в ответ забормотал. Говорили они долго, шёпотом и весьма напряженно…
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Если вы хоть раз лежали в больнице, то наверняка знаете, как там бывает скучно. Приходится находить способы развлечься любой ценой!
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