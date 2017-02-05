﻿ "Сапфировый юбилей" Елизаветы II: дольше всех на троне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Сапфировый юбилей" Елизаветы II: дольше всех на троне

06.02.2017 12:44 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II отмечает "сапфировый юбилей": она стала первым британским монархом, который отметил 65-летие пребывания на троне.

Абсолютный рекорд пребывания монарха на троне Великобритания торжественно отметила еще в сентябре 2015 года — Елизавета II преодолела престольный "стаж" своей прабабки, королевы Виктории, которая правила страной 63 года.

"Сапфировый юбилей" Елизаветы II: дольше всех на троне
© REUTERS Annie Leibovitz /Handout via REUTERS
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 90-летие

Церемония коронации Елизаветы II прошла 2 июня 1953 года, но фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года — в тот день скончался ее отец, король Георга VI. Поэтому эта дата для королевы скорее печальная, ведь она очень любила своего отца.

Елизавета II  родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, ее отцом был принц Альберт, матерью — леди Елизавета Боуз-Лайон. Девочка была третьей в очереди на престол — после дяди Эдуарда, принца Уэльского и своего отца. Когда в 1936 году дядя отрекся от престола, ее отца короновали как Георга VI. 6 февраля 1952 года он скончался во сне от коронарного тромбоза.

"Сапфировый юбилей" своего правления Елизавета II намерена провести тихо и посвятить его воспоминаниям об отце.

По давней традиции, будет произведен артиллерийский салют в Грин-парке, а также состоится небольшое выступление оркестра Королевской артиллерии. 89 лошадей провезут по парку шесть пушек времен Первой мировой войны, а затем последует артиллерийский салют в лондонском Тауэре.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для самой королевы эта дата совсем не радостная, ведь она стала королевой в день смерти любимого ею отца.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Когда дедушка — остряк тот ещё
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика