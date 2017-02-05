МИНСК, 6 фев — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II отмечает "сапфировый юбилей": она стала первым британским монархом, который отметил 65-летие пребывания на троне.

Абсолютный рекорд пребывания монарха на троне Великобритания торжественно отметила еще в сентябре 2015 года — Елизавета II преодолела престольный "стаж" своей прабабки , королевы Виктории, которая правила страной 63 года.



© REUTERS Annie Leibovitz /Handout via REUTERS Королева Великобритании Елизавета II отмечает 90-летие

Церемония коронации Елизаветы II прошла 2 июня 1953 года, но фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года — в тот день скончался ее отец, король Георга VI. Поэтому эта дата для королевы скорее печальная, ведь она очень любила своего отца.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, ее отцом был принц Альберт, матерью — леди Елизавета Боуз-Лайон. Девочка была третьей в очереди на престол — после дяди Эдуарда, принца Уэльского и своего отца. Когда в 1936 году дядя отрекся от престола, ее отца короновали как Георга VI. 6 февраля 1952 года он скончался во сне от коронарного тромбоза.

"Сапфировый юбилей" своего правления Елизавета II намерена провести тихо и посвятить его воспоминаниям об отце.

По давней традиции, будет произведен артиллерийский салют в Грин-парке, а также состоится небольшое выступление оркестра Королевской артиллерии. 89 лошадей провезут по парку шесть пушек времен Первой мировой войны, а затем последует артиллерийский салют в лондонском Тауэре.