Фактрум рассказывает о людских привычках, программирующих на нищету, от которых нужно срочно избавляться!





Бедные всегда ищут того, кто виноват

Бедный человек никогда не сознается, что он сам виноват в своём положении. Он будет обвинять начальника или коллег, или систему, нежели признает собственное поражение. «Я бы давно стал богатым, если бы не ОНИ» и «Я совсем ничего не могу сделать, мне ВСЕ мешают» — такие мысли приводят к неудачам.

Бедные тянут время

Человек, мыслящий как бедняк, в любом деле до последнего тянет время. Это приводит к тому, что более инициативные люди берут и делают то, на что бедняк никак не может решиться, и срывают большой куш. Всегда и во всем побеждает тот, кто смело реализует свои идеи, а не откладывает их на завтра.

Бедняки не рискуют

Тот, кто считает себя бедным, скорее предпочтет маленький, но стабильный доход. Бедняки живут от зарплаты до зарплаты, предпочитая такой образ жизни риску. А ведь оправданный риск может принести солидное вознаграждение!

Бедные хотят обучаться бесплатно

Чаще всего такие люди подписаны на множество бесплатных семинаров и тренингов, но не слушают их. Бедняку кажется, что он развивается, но это всего лишь иллюзия. Цель любого тренинга — обучение чему-то новому, но эту цель нельзя достигнуть без наставника и живого общения с ним.

Бедняки не платят другим за их труд

Мыслящие как бедняки люди предпочитают получать услуги и товары бесплатно. Скачивая фильм, музыку или книгу с бесплатного источника, они не понимают, что тем самым обкрадывают их авторов. Запомните, любой труд должен быть оплачен в полной мере!

Бедняки жалеют себя

Они считают, что вся их жизнь — повод для сожаления. Не та страна, не та семья, не то образование или работа — такие отговорки приводят бедняки, чтобы оправдать свое положение. Но на жалости нельзя заработать денег!

Бедные обращают внимание на мнение окружающих

Давно замечено, что успешные люди не зависят от мнения других людей. А бедняки тратят много сил и времени на поддержание своего хорошего имиджа в глазах окружающих, которые, как правило, более успешны. Такое сравнение не идет на пользу и порождает лишь ещё больше поводов для жалоб и нытья о своей судьбе.

Бедняки тратят деньги впустую

Цель бедняков — зарабатывать деньги и тратить их. Они предпочитают удовлетворение сиюминутных желаний накоплению средств. Но богатым становится тот человек, который грамотно управляет своими доходами и инвестирует их в прибыльное дело.

Бедняки во всём ищут сиюминутную выгоду

Они не стремятся научиться чему-то новому, не смотрят в будущее и хотят иметь всё и сразу. Человека, думающего как бедняк, можно сравнить с крестьянином, съевшем зимой все свои запасы, не задумавшись о том, что он будет сеять весной. Такое потребительское отношение к жизни не приводит ни к чему хорошему и точно не способствует накоплению денег