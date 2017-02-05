Фактрум нашёл удивительную историю, которая произошла на одном собеседовании!





Зашёл сегодня в отдел кадров, чтобы отчет о командировке написать. Смотрю, в кабинете парень незнакомый сидит, пришёл к нам на работу устраиваться. А у нас в компании такой порядок, что при собеседовании сначала надо ответить на несколько вопросов психолога.

Заходит наш психолог в кабинет и начинает разговор с кандидатом. Какие-то общие вопросы задаёт, мне не очень интересно, я эту процедуру ещё три года назад прошёл. Вдруг слышу:

— Скажите, а чем остров отличается от полуострова?

Я аж ручку выронил и начал внимательнее слушать. Парень отвечает:

— Простите, вы, наверно, шутите? Это ж известно всем и каждому.

— Ну, раз всем известно, значит, отвечайте на вопрос, в чём же их отличия. — настойчиво повторяет психолог. Кандидат опять отнекивается, психолог задаёт вопрос ещё раз. Наконец, парнишка сдаётся и выпаливает:

— Да это же даже ребёнку известно! Полуостров меньше в два раза.