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Пообщалась с кандидатом, называется

06.02.2017 13:02 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум нашёл удивительную историю, которая произошла на одном собеседовании!

Пообщалась с кандидатом, называется

Зашёл сегодня в отдел кадров, чтобы отчет о командировке написать. Смотрю, в кабинете парень незнакомый сидит, пришёл к нам на работу устраиваться. А у нас в компании такой порядок, что при собеседовании сначала надо ответить на несколько вопросов психолога.

Заходит наш психолог в кабинет и начинает разговор с кандидатом. Какие-то общие вопросы задаёт, мне не очень интересно, я эту процедуру ещё три года назад прошёл. Вдруг слышу:

— Скажите, а чем остров отличается от полуострова?

Я аж ручку выронил и начал внимательнее слушать. Парень отвечает:

— Простите, вы, наверно, шутите? Это ж известно всем и каждому.

— Ну, раз всем известно, значит, отвечайте на вопрос, в чём же их отличия. — настойчиво повторяет психолог. Кандидат опять отнекивается, психолог задаёт вопрос ещё раз. Наконец, парнишка сдаётся и выпаливает:

— Да это же даже ребёнку известно! Полуостров меньше в два раза.

 
 
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При устройстве на новую работу каждому приходится проходить собеседование. И иногда встречаются такие вопросы, что невольно начинаешь задумываться: а так ли...

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