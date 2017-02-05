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Просто уморительные анекдоты, дарящие уйму позитива
06.02.2017 12:58 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает замечательные анекдоты, действие которых могло бы происходить и в реальной жизни!
Из-за того, что у Петровича не сразу срабатывала кнопка разблокирования телефона при входящем звонке, звонящие ему чаще вместо «Алло?» слышали: «Да твою ж мать!».
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Героем анекдота может стать каждый. Для этого достаточно лишь попасть в какую-нибудь курьёзную ситуацию и поделиться ей со знакомыми.
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