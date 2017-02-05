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Ей почти 90, и она по-прежнему проводит по четыре операции в день!

06.02.2017 13:09 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет познакомить читателя с этой поразительной женщиной, которая не собирается уходить на пенсию!

Ей почти 90, и она по-прежнему проводит по четыре операции в день!
Pravmir.ru

Алла Ильинична работает в рязанской Городской больнице № 11 вот уже 65 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, она проводит по 4 операции в день и консультирует пациентов!

Ей почти 90, и она по-прежнему проводит по четыре операции в день!
Pravmir.ru

За всю свою жизнь эта женщина провела более десяти тысяч успешных операций. Из-за своего маленького роста в полтора метра Алла Ильинична вынуждена работать, встав на специальную приступку, чтобы дотянуться до операционного стола.

Ей почти 90, и она по-прежнему проводит по четыре операции в день!
Fishki.net

Как говорит сама Лёвушкина, хирургия для неё не просто профессия, а сама жизнь. Пока её руки способны твердо держать скальпель, а глаза — по-прежнему хорошо видеть, она не уйдет на пенсию.

Ей почти 90, и она по-прежнему проводит по четыре операции в день!
Mediaryazan.ru

В 2014 году старейший хирург в России была удостоена Награды Всероссийской премии «Призвание» в номинации «За верность профессии».

 
 
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В мире много прекрасных врачей, которые заботятся о своих пациентах и работают, не покладая рук. Например, в рязанской больнице работает удивительный хирург —...

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