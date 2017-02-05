Фактрум хочет познакомить читателя с этой поразительной женщиной, которая не собирается уходить на пенсию!

Алла Ильинична работает в рязанской Городской больнице № 11 вот уже 65 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, она проводит по 4 операции в день и консультирует пациентов!

За всю свою жизнь эта женщина провела более десяти тысяч успешных операций. Из-за своего маленького роста в полтора метра Алла Ильинична вынуждена работать, встав на специальную приступку, чтобы дотянуться до операционного стола.

Как говорит сама Лёвушкина, хирургия для неё не просто профессия, а сама жизнь. Пока её руки способны твердо держать скальпель, а глаза — по-прежнему хорошо видеть, она не уйдет на пенсию.

В 2014 году старейший хирург в России была удостоена Награды Всероссийской премии «Призвание» в номинации «За верность профессии».