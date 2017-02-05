Фактрум публикует смешную историю про то, как муж спас квартиру от нашествия моли, а жена почему-то не обрадовалась этому!





Как-то у нас в квартире завелась моль. В поисках источника мы с женой перетрясли все полки с одеждой, антресоли, все шкафы, включая даже шкафчики на кухне, где хранилась крупа. Так ничего и не нашли, смирились. И тут моей жене понадобилось уехать на пару недель в командировку. Сами понимаете, я расслабился и ничего по дому не делал всё это время.

К приезду жены я решил всё-таки навести порядок, пыль вытер, посуду помыл, даже ковры пропылесосил. И после уборки решил пылесос почистить. Открываю, а там… В мешке для пыли гнездо моли. Вытряхнул, мешок выбросил, поставил новый.

Приезжает жена, я встречаю её на вокзале и везу домой. Едем, и я ей радостно говорю, что, мол, смотри, какой я молодец, гнездо обнаружил и уничтожил. Но где нашёл — не говорю. Жена начала гадать, раз всю одежду мы перебрали, и там моли не оказалось, значит, она завелась в мебели. Перебрала все предметы интерьера, так и не угадала. Чтобы не обиделась, сознался, что в мешке для пылесоса эта мерзкая моль себе гнездо организовала. Веду машину, смеюсь, а супруга чего-то молчит… Смотрю: тихонько так слёзы из глаз катятся… Не понял, что случилось, спрашиваю:

— Что такое?!

— Это всё потому, что у меня ШУБЫ нет! И бедная моль ПЫЛЬ ЖРАЛА с голодухи!!!