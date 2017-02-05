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Люблю жену послушать!

06.02.2017 13:34 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю уморительную историю о мужчине, который своим разговором с женой чуть напарника до инфаркта не довёл!

Люблю жену послушать!

Хочу сразу сказать, что человек я довольно общительный и всегда не против поговорить, но только если есть о чём. Работаю я вахтовым методом на Севере, а жена в это время дома в Москве. Со связью у нас так себе, мой телефон ловит сеть только около окна вагончика, где мы с напарником живём.

Так вот, я каждый день звоню жене, но поскольку новостей у меня почти никогда нет, то в основном говорит жена, а я её слушаю, нацепив беспроводную гарнитуру. Вроде удобно и не надо стоять около холодного окна, из которого к тому же дует. Но вчера напарник рассказал мне, как я при этом выгляжу. С его слов:

— Захожу я в вагончик, смотрю: ты сидишь, молчишь и телефон, лежащий на подоконнике, взглядом гипнотизируешь. Ну, думаю, не ловит сигнал или, может, трубку на том конце не берут. Проходит 10 минут, 20… Ты всё так же сидишь… Затем внезапно говоришь: «Ладно, дорогая, спокойной тебе ночи!». Блин, я чуть коньки не отбросил. Всё это время ты, оказывается, по телефону «разговаривал»!

Ну, а чего? У меня тут на работе каждый день — «День сурка», поделиться нечем, а послушать жену я люблю, голос у неё приятный…

 
Теги: Новости
 
 
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В разлуке с любимым человеком бывает несладко. Остаётся только полагаться на современные технологии, которые могут обеспечить связь на любых расстояниях.

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