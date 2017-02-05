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Свежая десятка анекдотов, вызывающая широкую улыбку

06.02.2017 13:54 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю десятку отменных анекдотов, которая поможет вам стать душой любой компании!

Свежая десятка анекдотов, вызывающая широкую улыбку

Мальчик спрашивает у бабушки:
— Бабушка, а почему у птичек есть перышки?
— Потому что без перышек они были бы слишком некрасивыми.
— Бабушка, а почему тогда ты без перышек?

 
 
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Наверняка в каждой компании есть человек, который частенько рассказывает классные шутки и анекдоты. И вокруг него всегда много людей, искренне улыбающихся...

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