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Свежая десятка анекдотов, вызывающая широкую улыбку
06.02.2017 13:54 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю десятку отменных анекдотов, которая поможет вам стать душой любой компании!
Мальчик спрашивает у бабушки:
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Наверняка в каждой компании есть человек, который частенько рассказывает классные шутки и анекдоты. И вокруг него всегда много людей, искренне улыбающихся...
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