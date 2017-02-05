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Мальчик спрашивает у бабушки:

— Бабушка, а почему у птичек есть перышки?

— Потому что без перышек они были бы слишком некрасивыми.

— Бабушка, а почему тогда ты без перышек?