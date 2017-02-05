﻿ 10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря. 21.by
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10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

06.02.2017 13:45 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем «очень полезными» советами, которые не стоит применять в быту, чтобы не умереть со смеху!

Используйте сиденье для унитаза в качестве подставки для тарелки

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря
Источник фотографий: Boredpanda.com

Побрызгайте свои наушники средством для разглаживания волос, и они никогда не будут запутываться

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Сделайте селфи сквозь втулку от туалетной бумаги, почувствуйте себя Луной!

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Если вы разрежете теннисные мячики напополам, то в упаковку их влезет в два раза больше

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Используйте жилет из ленты с шипами, чтобы избежать давки в метро

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Чтобы увеличить изображение на телефоне, просто опустите его в воду

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Не покупайте новые носки! Просто используйте чёрный маркер

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Зарядное устройство для ноутбука можно использовать для разогрева выпечки

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Надоело гладить рубашки? Просто потолстейте, и складки исчезнут сами собой

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Чтобы не тратить время утром на чистку зубов, добавляйте зубную пасту прямо в еду

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

При помощи скотча можно превратить вилку в ложку

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Капюшон можно использовать в качестве тарелки для попкорна

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Вам больше не нужны тряпки! Просто мойте пол своим котом!

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Бесконечную электроэнергию можно получить, если воткнуть вилку от фильтра в него же

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

Нет времени сделать педикюр полностью? Накрасьте только те пальцы, которые видно

10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря

 
 
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