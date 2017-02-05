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10 отважных людей, воспользовавшихся дурацкими «лайфхаками» из интернета, а зря
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Фактрум делится с читателем «очень полезными» советами, которые не стоит применять в быту, чтобы не умереть со смеху!
Используйте сиденье для унитаза в качестве подставки для тарелки
Побрызгайте свои наушники средством для разглаживания волос, и они никогда не будут запутываться
Сделайте селфи сквозь втулку от туалетной бумаги, почувствуйте себя Луной!
Если вы разрежете теннисные мячики напополам, то в упаковку их влезет в два раза больше
Используйте жилет из ленты с шипами, чтобы избежать давки в метро
Чтобы увеличить изображение на телефоне, просто опустите его в воду
Не покупайте новые носки! Просто используйте чёрный маркер
Зарядное устройство для ноутбука можно использовать для разогрева выпечки
Надоело гладить рубашки? Просто потолстейте, и складки исчезнут сами собой
Чтобы не тратить время утром на чистку зубов, добавляйте зубную пасту прямо в еду
При помощи скотча можно превратить вилку в ложку
Капюшон можно использовать в качестве тарелки для попкорна
Вам больше не нужны тряпки! Просто мойте пол своим котом!
Бесконечную электроэнергию можно получить, если воткнуть вилку от фильтра в него же
Нет времени сделать педикюр полностью? Накрасьте только те пальцы, которые видно
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Некоторые люди в стремлении облегчить себе жизнь иногда совершают абсурдные действия. Глядя на них так и хочется сказать: «Не пытайтесь этого повторить!...
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