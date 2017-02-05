Фактрум предлагает читателю послушать восхитительное исполнение «Оперы № 2» на одном из конкурсов талантов.

Сам Димаш очень не любит, когда его сравнивают с Витасом. «Я не „казахский Витас“, я пою на два тона выше» — говорит певец.

Сейчас Димаш Кудайбергенов участвует в китайском шоу «Singer-2017», где уже успел занять первое место в полуфинале. Зрители и члены жюри в полном восторге от этого юноши, который отличается не только поразительным вокалом, но и редким обаянием!