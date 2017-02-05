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Почти ультразвук: Димаш Кудайбергенов спел «Оперу № 2» на два тона выше Витаса!
06.02.2017 14:06 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю послушать восхитительное исполнение «Оперы № 2» на одном из конкурсов талантов.
Сам Димаш очень не любит, когда его сравнивают с Витасом. «Я не „казахский Витас“, я пою на два тона выше» — говорит певец.
Сейчас Димаш Кудайбергенов участвует в китайском шоу «Singer-2017», где уже успел занять первое место в полуфинале. Зрители и члены жюри в полном восторге от этого юноши, который отличается не только поразительным вокалом, но и редким обаянием!
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Помните популярного в начала 2000 годов российского певца Витаса, покорившего всех своим необычным голосом? Сегодня у него появился конкурент — обаятельный...
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