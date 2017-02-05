Фактрум рассказывает уморительную историю про мальчика, озадачившего своим вопросом всю семью!





У моих родителей была соседка Мария Николаевна — жизнерадостная такая бабулька. И были у неё золотые зубы, вот прямо все золотые. Но со временем «золото» облезло, и стала старушка сверкать металлическими зубами.

Как-то раз приехал я к родителям в гости вместе с сыном. У входа в подъезд встретили мы Марию Николаевну. Та детишек очень любила, сразу стала с моим сыном сюсюкаться, шутить, улыбаться во весь рот. Гляжу, у сына вид какой-то озадаченный стал. Сидит на руках у бабульки и молча на неё таращится. Ну, думаю, испугался незнакомого человека, всякое бывает.

Раскланялись с Марией Николаевной, заходим к родителям, те сразу нас за стол усаживают. Сын сидит, задумчиво смотрит в тарелку и вдруг спрашивает:

— Бабуль, а что нужно есть, чтобы зубы железные росли?