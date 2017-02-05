Когда двое выбирают друг друга, мир не замирает на долю секунды, движение продолжается. Идут годы, и чары влюбленности рассеиваются, уступая дорогу более осязаемым вещам – карьерные амбиции, домашние обязанности, воспитание детей. Возвышенные чувства приобретают вполне земные очертания, любви приходит конец.

Но если ли что-то за ширмой конфетно-букетных грез? Можно ли сохранить чувства, пронеся любовь сквозь долгие годы семейной жизни? Об этом и расскажем ниже.

Жизнь после брака: как сохранить отношения?





1. Создавать семейные ритуалы

Кто сказал, что привыкание друг к другу – враг №1 для любовных отношений? На деле, как только парочка съезжается на одной территории, их задача – не обставить стены плазмой и другим барахлом, но выстроить общесемейные ритуалы. Для влюбленных немаловажно найти понимание в дальнейшем образе жизни и привычках: кто в семье будет отвечать за уборку и протекающие краны, какие продукты оба хотят видеть в холодильнике, как они планируют проводить отпуска? Что вообще допустимо в их отношениях, а что партнеры терпеть не станут? Достижение понимания в таких мелочах избавит пару от ссор и мелких недопониманий в будущем.

2. Обсуждать проблемы друг с другом

На стадии влюбленности молодые люди стараются преподнести себя с самой выгодной стороны, терпеть дискомфорт, только бы не испортить впечатление. Неудивительно, что при таком раскладе узнать друг друга по-настоящему удается немногим. И вот уже в совместной жизни начинаются первые сюрпризы: она оказывается лежебокой, которая вечер с компьютером предпочтет поездке в горы, он – маниакальным поклонником чистоты с аллергией на ее стряпню. В таких ситуациях важно не просто сыпать упреками в адрес друг друга, изливая душу многочисленным родственникам, но учиться решать проблемы тет-а-тет, не вынося лишнего на публику. Посторонние не смогут дать подходящий совет, жалобы только усилят натянутые пружины. Единственный выход побороть раздражение – разговаривать с партнером. Еще и еще.

3. Искать компромиссы

Часто молодые допускают одну популярную ошибку. В конфетно-букетный период оба тщательно оберегают чувства друг друга, стараясь не наступать на болевые точки. Зато в совместной жизни это уважение куда-то исчезает, а ему на смену приходит позиция «мы близкие, значит, можно не церемониться!» Начинается борьба за власть, всяческое принижение действий партнера, обесценивание его личности. Но близость – это бережное отношение к любимому, принятие и поддержка, а не правда-матка, потому что «я лучше» или «главный».

4. Учиться просить и отказывать

Времена, когда говорить о своих эмоциях считалось постыдным, давно прошли, на смену советскому прошлому пришла эра открытости, честности и умения озвучивать желания вслух. Глупо винить человека, что он не угадывает ваших мыслей и не чувствует ваших чувств, учитесь озвучивать просьбы словами, повторять их снова и снова, пока посыл не будет воспринят всерьез. Сюда же мы относим и умение говорить «нет», которое избавляет молодую семью от множества проблем, учит ценить себя и свое мироощущение. Кстати, право на отказ имеют оба партнера.

5. Сохранять свою уникальность

Наконец, последняя штука, о которой лучше помнить в долговременных отношениях – никакие общесемейные традиции не должны вынуждать вас сливаться в единое целое с партнером. Если жена обожает танцы, а муж – фанат футбола, это не значит, что каждый теперь должен пожертвовать своим хобби в угоду интересам другого. Правильно участвовать в жизни друг друга по собственной инициативе, но не воспринимать уступки как священный долг, потому что «мы теперь пара». Вы изначально полюбили эту разницу друг в друге, неповторимую индивидуальность, так и оставайтесь собой! Важно любить человека, а не свои представления о нем.

Секрет счастья в семейной жизни прост – позволять друг другу оставаться самими собой, стараясь сделать жизнь каждого максимально комфортной и приятной. А иначе зачем?

Текст: Flytothesky.ru