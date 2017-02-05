Почему кто-то способен добиться всего, что хочет в жизни? Наверняка у вас в окружении есть хоть один такой человек. У него хорошая работа, отличный дом или квартира, красивая машина и отличная семья. Он умен, талантлив и интересен. Есть и иная категория людей, которые, напротив, мало чего достигли, хотя потенциал у них фактически такой же. Почему первые более успешны, чем вторые? Банально и просто. Люди в основном преуспевают лишь потому, что их отношение к жизни более здравое и позитивное. Начните и вы вырабатывать это отношение в себе.





1. Вы можете

Всё вокруг вас будет складываться исключительно в соответствии с вашими мыслями и настроем. Иными словами, неудачи или победы полностью зависят от того, на что именно вы настроены. Убеждаете себя, что вы провалитесь? Так и будет. Считаете, что «миссия невыполнима»? Тогда, скорее всего, цели вы не достигнете. Измените вектор своего мышления, не сомневайтесь в себе и собственных возможностях, и всё удивительным образом изменится. Истина в том, что, оказывается, вы можете всё, пока у вас есть решимость и вера, ведь хорошие мысли всегда ведут к положительным изменениям, и наоборот.

2. Ведите внутренний диалог

Представьте себе, что вы хотите привести себя в хорошую физическую форму к лету и приобрели абонемент в спортзал. Подошло время занятия, но вы чувствуете усталость и уговариваете себя, что его можно пропустить. Это типичная мысль с отрицательным посылом, поскольку, несмотря на небольшую усталость, вы вполне можете позаниматься, сделав над собой определённое усилие. Чтобы получить мотивацию для похода в спортзал, начните думать позитивно с целью преодоления собственной лени или нежелания. Например, предложите себе сходить туда хотя бы не на полное занятие, а минут на двадцать, ведь это пойдёт на пользу как вашему физическому, так и эмоциональному здоровью.

3. Меняйте мир вокруг себя

Самое удивительное в позитивном мышлении заключается в том, что оно заразно. Если в вашей голове рождаются только светлые и обнадеживающие мысли, то вы наверняка будете вдохновлять и людей вокруг вас. Найдите человека, от которого веет спокойствием, радостью и уверенностью, и постарайтесь почаще с ним общаться, чтобы часть его счастливой энергии передалась и вам. Точно так же работает и взаимодействие с человеком, излучающим негатив, который вполне способен «утащить вас на дно». Следовательно, общения с ним нужно всеми силами избегать. Обладая позитивным психологическим настроем, вы можете поделиться хорошей энергией с другими и научиться менять мир к лучшему.

4. Игнорируйте негатив

Возле вас наверняка найдутся люди, умеющие разуверить в хороших начинаниях и собственных силах. Допустим, вы надеетесь поступить в престижный университет, но ваш родственник заявляет вам, что у вас недостаточно интеллекта для этого. Если вы станете воспринимать слишком близко такого рода слова, то за ними вы просто перестанете слышать свои позитивные мысли. Игнорируйте негатив, ведь циники не верят в себя и в других они тоже не верят. Лучший способ справиться с циником – это доказать ему обратное. Только вы решаете для себя, кем вам быть, и что вам делать в жизни. Если вы хотите чего-то и всячески стремитесь к этому, судьба обязательно даст вам возможность это реализовать.

Текст: Flytothesky.ru