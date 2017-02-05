А что, если это не любовь, но нечто совершенного иное? Он бежал от одиночества, выбирая лучший из возможных вариантов. Она с детства воспитывалась на примерах женской жертвенности, а потому решила, что жить на минном поле нормально. Оба приняли за любовь зависимость, которая едва ли отражает истинный смысл отношений между мужчиной и женщиной. Можно ли научить их различать подлинные чувства?

Наша статья не ставит целью ввести вас в заблуждение. Наоборот, в мире сложных чувств и неясных симпатий мы попытаемся добраться до правды. Что есть любовь, а что квинтэссенция лжи, ее искусственный заменитель?





Перед вами 5 признаков здоровых отношений

1. Личные границы как способ сохранить индивидуальность

Помните этот призыв быть продолжением друг друга, даже больше – единым целым? Так вот, это ненормально. Когда партнеры становятся настолько близкими, что теряют внутреннюю индивидуальность, они утрачивают стержень личности, программируя отношения на болезненный разрыв. «Как ты можешь не чувствовать того же, что и я? Изменись ради меня, полюби то, что нужно мне. Не хочешь? Тогда вот тебе вагон упреков и насилия».

В здоровых отношениях от партнера не требуют отказываться от своих убеждений, он принимается полностью таким, какой есть. Любимого уважают по праву рождения, не желая переделывать. Иначе как сможет он реализовать то, кем он есть? Думать и чувствовать одинаково, жить одним сердцем – миф!

2. Уважение, принятие и потребность идти навстречу

Если партнеры все время недовольны друг другом, испытывают навязчивое желание давить, критиковать, сравнивать и выдвигать претензии, до любви там далеко. Как вообще можно расслабиться с человеком, чувствовать себя нужным, если тебя бьют по больному и не думают останавливаться? «Ты плохой, стань лучше!» «Ни на что не годен…» «Любишь? Делай, как я сказал».

Истинная любовь не унижает другого, не осуждает и не спихивает ответственность, но помогает, окрыляет и поддерживает. Человека принимают со всеми тараканами и изъянами, потому что никто в этом мире не совершенен, ошибаются даже боги. Конечно, что-то может не устраивать, но об этом сразу ставят в известность, ища компромиссы и лазейки.

3. Готовность к партнерскому сотрудничеству

В парах, которые подменяют чувства любовным суррогатом, часто встает проблема поиска и принятия решения. Вместо уважительного обсуждения проблемы, партнеры либо агрессивно противятся этому обсуждению, либо убегает от любых жалоб, либо дают обещание и стабильно его не выполняют.

В здоровых отношениях никто не будет убегать, ждать пока другой «догадается», а то и совсем «забивать» на чувства любимого человека. Наоборот, болезненные ситуации сразу выносятся на обсуждение, где каждый старается пойти навстречу другому. Кстати, на «нет» оба тоже имеют право. Отказ воспринимается нормально, потому что партнеры умеют слышать.

4. Опора и внимание на себя, а не на избранника

Умение прислушиваться к себе вместо постоянной концентрации внимания на желаниях и чувствах другого – не эгоизм, но здоровая норма. Посудите сами, когда мы все усилия вкладываем в другого, то начинаем зависеть от его настроения, поступков или оценок своей личности. Наших заслуг не признают – и нам становится обидно.

Как правильно? Не перебрасывать на другого мешок ответственности за свой мир и несбыточные ожидания, не искать в партнере спасения от душевных мук, но меняться самому. Другой не сделает нас счастливее, пока мы не откроем для себя, в чем заключается наше счастье. Партнер не воспылает к нам страстью, пока мы не отыщем этот огонь в своем сердце.

5. Равенство в чувствах, желаниях и решениях

Там, где существует зависимость, всегда кто-то выше другого, даже если оба периодически меняются местами. Мужчина, который обожествляет свою даму, возводя ее на пьедестал, очень скоро может разочароваться в объекте любви. И наоборот, если женщине постоянно указывают на место – «сиди и молчи в тряпочку», «ты здесь никто», «если бы не мои деньги, тебя бы в канаве нашли» — такие отношения обречены.

Настоящая любовь предполагает признание ценности другого, взаимное уважение, желание заботиться, оберегать и прислушиваться. Никто никому не перекрывает кислород, не борется за статус и право жить своими интересами. Партнеры не доказывают свою ценность, не стараются подчинить другого своей воле, навязывая свой образ жизни или мышления. Они изначально равны, а их отношения служат местом силы.

Естественно, ссоры и бытовое непонимание могут иметь место даже в идеальных с виду отношениях. Различие одно – либо вы сбрасываете с себя ответственность и обвиняете во всех грехах партнера, либо вместе ищите выход, позволяя другому быть другим. У истинной любви большое сердце.

Текст: Flytothesky.ru