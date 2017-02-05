.Предлагаем разобрать наиболее популярные цвета в одежде





• Красный. Все знают, что этот цвет символизируется со страстью и любовью. Но если ваш наряд полностью состоит из оттенков красного, то вы вполне можете произвести впечатление властного, волевого и даже агрессивного человека.

• Синий. Такой наряд поможет расположить к себе окружающих людей. Этот цвет очень подходит для деловых переговоров и новых знакомств, ваши собеседники будут чувствовать себя очень комфортно в вашем обществе.

• Белый. Этот цвет всегда символизирует романтику и чистоту. Он праздничный, легкий и летний. Люди, одетые в белое, никогда не отталкивают взгляд, обычно на них хочется смотреть и любоваться.

• Розовый. Обычно с этими тонами ассоциируется детство и легкомысленность. Люди, полностью облаченные в этот цвет, часто выглядят не серьезными и беззащитными.

• Зеленый. Этот цвет говорит о спокойствии, уравновешенности и загадочности.

• Коричневый цвет может преподнести вас людям, как уверенную, решительную и сильную натуру. К сожалению, такой цвет часто старит человека, поэтому вместе с уверенностью он может добавить и несколько лет к вашему возрасту.

Какой бы цвет в одежде вы не выбрали, стоит помнить о том, что самое главное — это ваш собственный комфорт и удобство!

Текст: Flytothesky.ru