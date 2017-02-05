Внимание — это ценное человеческое качество. Большинство людей даже и не мечтают о нём. Не потому, что ленивые просто не хотят быть внимательными. Непросто привлечь к себе внимание собеседника. Большинство людей предпочитают говорить, забывая слушать окружающих. Удивительно, но мужская половина человечества отличается крайней нетерпимостью в беседах. Особенно, разговаривая с женщинами. Да и слабый пол не отличается прилежанием.





Индивид, рассказывающий только о собственных проблемах, находящихся вне зоны интересов собеседника, рискует быть неуслышанным. «Генератором» любого разговора является человек, задающий вопросы. Он выбирает тему для диалога. На основании темы строит линию взаимных интересов, «привязывая» свои вопросы с желаниями и ожиданиями слушателя.

Повысить интерес помогут нескольких правил:

1. Не следует «прятаться» от оппонента за стеной шаблонных вопросов и стандартных фраз. Например, выражения: «как дела?», «как день?» и т. д. не раскрывают слушающего.

2. Не поймёт собеседник и усердного навязывания своей точки зрения. Например, «Зима, самое лучшее время года, не правда ли?».

3. Сложные вопросы следует обходить стороной. Например, спрашивая о заветных мечтах, не стоит забывать элементарно выслушать посетителя.

4. Поощрения во время разговора, щедрость на похвалу прибавляет активности участникам беседы. Слушающий понимает свою значимость в глазах говорившего и охотно идёт на контакт.

Общая благоприятная атмосфера

Создаётся за счёт простых действий. Начинается с пунктуальности самого инициатора проведения беседы. Посетитель, вынужденный ждать больше назначенного времени, испытывает внутренний дискомфорт — возникает раздражение. Иногда это переходит в агрессивность. От возникновения непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Если непредвиденные обстоятельства мешают вовремя начать беседу, следует заблаговременно оповестить об этом приглашённого. Принести ему свои извинения, договорившись о проведении новой встречи. Поможет выровнять отношения с посетителем вопрос, уточняющий комфортное время для встречи.

Повышают степень доверия собеседника фразы: «Очень рад встрече» или «Приятно, что пришли». В итоге собеседник начинает внимательно слушать, что позволяет решать даже самые сложные вопросы.

Текст: Flytothesky.ru