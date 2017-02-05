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Заглянул я однажды в чужое окно…

06.02.2017 19:44 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум решил рассказать историю парня, решившего изменить себя благодаря тому, что он увидел в чужих окнах.

Заглянул я однажды в чужое окно…

Есть у меня одна привычка: когда я иду куда-то, то обязательно заглядываю в окна. Нет, я не останавливаюсь и начинаю пялиться, просто кидаю взгляд, замечая что-то интересное.

И знаете, что я заметил? Все люди, которых я видел в этих окнах, такие… Живые, что ли? Вот в одном окне видно, как семья ужинает, все смеются и счастливо улыбаются. В другом — красивая молодая мама играет со своими очаровательными детьми. В третьем — влюбленная парочка сидит на диване и в обнимку смотрит фильм. Как-то видел двух мальчишек, которые били друг друга подушками, заливаясь громким смехом.

Так интересно за этим наблюдать! Но однажды я задумался и мне стало грустно. А что увидят люди в моём окне, если заглянут в него? Кучу раскиданных вещей, не заправленную месяцами постель и тощего паренька, сидящего перед экраном компьютера… И неважно, смотрят они в окно во вторник или в субботу — картина всегда одна и та же.

Эта мысль стала для меня лучшим мотивом, чтобы изменить себя и свою жизнь. И я надеюсь, что когда я оставлю шторы распахнутыми, то кто-то посмотрит в моё окно и подумает: «Какой-то он… Живой, что ли…».

 
 
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Многие люди годами живут, не желая что-то изменить в своей жизни. Они изо дня в день ходят на работу, возвращаются домой и совершают одни и те же действия,...

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